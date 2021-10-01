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В "Дії" з'являться нові функції: що ще буде доступно для українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 13:36
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В "Дії" можна буде оплатити штраф за постановою про адміністративне правопорушення
В "Дії" з'являться сповіщення про судові засідання
В "Дії" з'являться сповіщення про судові засідання / Фото: Колаж: Сьогодні

На порталі "Дія" з'являться нові сервіси. Серед них можливість отримання електронного судового рішення, яке можна буде затверджувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.

Про це заявила керівник проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Литвинова на "Х Щорічному судовому форумі".

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За її словами, з'являться такі нові сервіси:

  • можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення;
  • отримання повідомлення про судове засідання, в якому громадянин бере участь;
  • отримання електронного судового рішення.

Реєстрація шлюбу не виходячи з дому

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", – сказав Шмигаль.

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Крім того, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

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