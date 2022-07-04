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У "Дії" з'явиться ще одна послуга – що можна буде перевірити через QR-код

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 14:59
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Розповідаємо, над запуском якої послуги працює Міністерство цифрової трансформації
У "Дії" з'явиться можливість перевіряти документи
У "Дії" з'явиться можливість перевіряти документи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У застосунку державних послуг "Дія" незабаром можна буде перевірити нотаріальні документи на справжність.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що Уряд нещодавно прийняв нову постанову, яка дозволить додати у застосунок нотаріальні документи.

"Першою стане можливість перевірити справжність нотаріальних документів через QR-код. Мінцифри вже працює над запуском цієї опції", – йдеться у повідомленні.

Нові документи в "Дії"

4 липня Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову послугу у застосунку, яка наразі працює у тестовому режимі.

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Незабаром для користувачів стануть доступними пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання, а вже зараз кожен охочій може взяти участь у бета-тестування.

Наразі цифрові документи ще у стадії розробки, і кожен, хто бажає протестувати нові документи, може зареєструватися на порталі за посиланням. Під час реєстрації потрібно вказати дані про те, яку саме послугу користувач хоче випробувати і додати деякі документи, а саме:

  • посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;
  • банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.

"Сьогодні" раніше писали, яку послугу для українців спростили на порталі і розповідали, як розмитнити свою автівку за допомогою "Дії".

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