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У справі "Роттердам+" потерпілими були лише два феросплавні заводи, а не держава, – САП

25 червня 2021 13:57

Ірина Ненько Ірина Ненько

Старший прокурор САП Денис Демків також зазначив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам

/ Фото: Анастасія Лесик, Сьогодні

Єдиними потерпілими у справі "Роттердам+" за весь період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи в Нікополі і Запоріжжі. Про це повідомив старший прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", інформує "Оbozrevatel".

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"Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило", – повідомив прокурор.

Він наголосив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

"Мін'юсту пропонували пред'явити позов з цього провадження, вони відмовилися", – додав прокурор.

20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

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Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

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