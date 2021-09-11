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Будуть "піднімати" економіку. В Україну їде Місія МВФ

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
11 вересня, 18:21
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Метою програми МВФ є вирівнювання України в економічному розвитку з сусідніми країнами
Рашкован: Місія МВФ може почати роботу в Україні 21-23 вересня. Колаж: "Сьогодні"
Рашкован: Місія МВФ може почати роботу в Україні 21-23 вересня. Колаж: "Сьогодні"

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну через 10-12 днів.

Про це він повідомив на форумі YES Brainstorming, передає кореспондент Укрінформу.

"Протягом 10 днів, може, 12 днів ми направимо місію, яка буде працювати над угодою stand-by і в майбутньому підтримувати економіку України", – сказав Рашкован.

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Він підкреслив, що метою програми МВФ є вирівнювання України в економічному розвитку з сусідніми країнами. Для цього нашій країні необхідний більший ріст економіки.

"Для цього нашій країні потрібно більше зростання економіки, ніж в Польщі, Угорщині або Туреччині. Світова економіка буде рости на 6,5% і більше, а Україна повинна наздогнати таке зростання", – пояснив Рашкован.

Україна отримає новий транш від МВФ

Нардеп від "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати черговий транш МВФ в першій декаді жовтня.

За його словами, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо ні – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив Гетманцев.

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Крім того, він розповів, що в цьому році парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік. Оскільки вперше в історії незалежної України верстають бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, і взято до уваги в липні цього року.

"Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування на три роки, і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є, і проєкт бюджету має відповідати бюджетній декларації", – заявив нардеп.

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