Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Азербайджані пішоходні "зебри" будуть освітлюватися за допомогою сонячних батарей

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
27 серпня, 17:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцева влада також облаштувала нові тротуари і пандуси для безпеки жителів міста
У Баку пішохідні зони почали висвітлювати за допомогою сонячних батарей. Колаж "Сьогодні"
У Баку пішохідні зони почали висвітлювати за допомогою сонячних батарей. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

У Баку, столиці Азербайджану,висвітлювати пішохідні переходи почали за допомогою альтернативних джерел енергії. Про це йдеться на сайті Бакинського транспортного агентства.

Реклама

Одна така "зебра" вже оснащена автономним освітлювальним обладнанням, що працює на сонячних батареях. Пішохідний перехід знаходиться на перетині вулиць Музаффара Гасанова і Володарського в Баку.

Місцева влада вже повідомили про плюси інновації:

  • Забезпечуються видимі дорожні знаки в темний час доби, а також в поганих погодних умовах;
  • Підвищений рівень безпеки;
  • Зниження ризику дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів;

Освітлена завдяки альтернативним джерелам енергії пішохідна зона
Освітлена завдяки альтернативним джерелам енергії пішохідна зона / Фото: Скриншот из видео

Також на території облаштували нові тротуари і пандуси для комфорту і безпеки жителів міста.

Реклама

Згідно з інформацією, такі освітлювальні прилади, що працюють на сонячній енергії, поетапно будуть встановлені ще на 32 ділянках столиці.

Довідка

Бакинське транспортне агентство (азерб. Bakı Nəqliyyat Agentliyi) – агентство, створене при Кабінеті міністрів Азербайджану з метою забезпечити безпечний, безперебійний та комфортний рух транспортних засобів і пішоходів на території міста Баку в кінці 2015 року.

Чим займається агентство:

  • здійснює контроль і регулювання в області пасажирських перевезень;
  • бере участь в організації дорожнього руху;
  • забезпечує централізоване управління потоками трафіку;
  • впроваджує системи інтелектуального управління транспортом;
  • забезпечує розвиток в області пасажирських перевезень.

Нагадаємо, поряд зі знаменитою скульптурою "Їжачок в тумані" в Києві облаштували екопарк з енергозберігаючими технологіями. На локації встановили лавки, туалети для домашніх тварин, зробили каналізацію і покриття для доріжок, до складу якого входять перероблені відходи. Також там розмістили сонячні батареї для вуличного освітлення та контейнери для сортування сміття.

Реклама

Тим часом ОАЕ почнуть виробляти питну воду з повітря. Пілотний проект стартує вже в серпні 2021 року в Масдар-Сіті в Абу-Дабі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти