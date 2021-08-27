В Азербайджані пішоходні "зебри" будуть освітлюватися за допомогою сонячних батарей

Місцева влада також облаштувала нові тротуари і пандуси для безпеки жителів міста

У Баку пішохідні зони почали висвітлювати за допомогою сонячних батарей. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

У Баку, столиці Азербайджану,висвітлювати пішохідні переходи почали за допомогою альтернативних джерел енергії. Про це йдеться на сайті Бакинського транспортного агентства.

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Одна така "зебра" вже оснащена автономним освітлювальним обладнанням, що працює на сонячних батареях. Пішохідний перехід знаходиться на перетині вулиць Музаффара Гасанова і Володарського в Баку.

Місцева влада вже повідомили про плюси інновації:

Забезпечуються видимі дорожні знаки в темний час доби, а також в поганих погодних умовах;

Підвищений рівень безпеки;

Зниження ризику дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів;

Освітлена завдяки альтернативним джерелам енергії пішохідна зона / Фото: Скриншот из видео

Також на території облаштували нові тротуари і пандуси для комфорту і безпеки жителів міста.

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Згідно з інформацією, такі освітлювальні прилади, що працюють на сонячній енергії, поетапно будуть встановлені ще на 32 ділянках столиці.

Довідка

Бакинське транспортне агентство (азерб. Bakı Nəqliyyat Agentliyi) – агентство, створене при Кабінеті міністрів Азербайджану з метою забезпечити безпечний, безперебійний та комфортний рух транспортних засобів і пішоходів на території міста Баку в кінці 2015 року.

Чим займається агентство:

здійснює контроль і регулювання в області пасажирських перевезень;

бере участь в організації дорожнього руху;

забезпечує централізоване управління потоками трафіку;

впроваджує системи інтелектуального управління транспортом;

забезпечує розвиток в області пасажирських перевезень.

Нагадаємо, поряд зі знаменитою скульптурою "Їжачок в тумані" в Києві облаштували екопарк з енергозберігаючими технологіями. На локації встановили лавки, туалети для домашніх тварин, зробили каналізацію і покриття для доріжок, до складу якого входять перероблені відходи. Також там розмістили сонячні батареї для вуличного освітлення та контейнери для сортування сміття.

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Тим часом ОАЕ почнуть виробляти питну воду з повітря. Пілотний проект стартує вже в серпні 2021 року в Масдар-Сіті в Абу-Дабі.