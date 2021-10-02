Звільнення в "Нафтогазі" і поставки російського газу в Угорщину – найважливіше про гроші за тиждень

"Газпром" запустив транзит газу в Угорщину в обхід України, а Кабмін звільнив трьох останніх представників наглядової ради "Нафтогазу".
Понеділок. Звільнення в "Нафтогазі"
Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради – звільнив трьох представників держави в НАК "Нафтогаз України".
"Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тому акціонер (Кабінет міністрів України) і нове керівництво будуть ухвалювати всі важливі для компанії рішення", – написала представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів.
Зазначимо, що Кабмін звільнив Юлію Ковалів, Наталю Бойко і Юлію Свириденко.
Вівторок. Газовий контракт з Росією
Угорщина і Росія підписали газовий контракт.
- Щорічно протягом п'ятнадцяти років у центрально-європейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня;
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики;
- Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.
Угорщина викликала посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України. А Україна викликала посла Угорщини.
Зазначимо, що з 1 жовтня поставки газу розпочалися.
Середа. Ціна газу в Україні
Ціна газу при оформленні тарифу "Комфортний сезон" складе 7,96 грн за кубометр із ПДВ без вартості розподілу (доставки).
Найнижчі ціни запропонували: "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Евод Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн за кубометр, а також "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр.
Найвищі цінники на газ – 13,5 грн за куб. м – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія і Херсонська обласна енергопостачальна компанія.
Четвер. Опалювальний сезон в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні включать тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче восьми градусів тепла.
Шмигаль зазначив, що це передбачено законом, і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.
"Опалення місцева влада включать, як тільки середньодобова температура впаде нижче восьми градусів, як і належить за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав політик.
За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.
П'ятниця. Тарифи на тепло
Майбутньою зимою українцям годі було очікувати нових "газових криз", адже місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло.
Радник глави "Нафтогазу", екс-нардеп Світлана Заліщук заявила, що Україна вже провела "попередню політику". За її словами, наразі Україна має близько 19 млрд куб. м газу, які закачувалися в підземні сховища навесні і влітку.
"Саме ця попередня політика закачування газу до зростання відповідних цін дає можливість продавати газ населенню за відповідними цінами", – зазначила радник глави "Нафтогазу".