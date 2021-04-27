Збільшення газовидобутку може додавати 3% до річного ВВП України

Реалізація наявного портфелю проєктів українських газовидобувних компаній здатна привести до зростання видобутку газу до 30 млрд м3 газу на рік впродовж 10 років, що дасть змогу повністю відмовитися від його імпорту. Таке зростання виробництва приведе до створення 22 тис. нових робочих місць в секторі, збільшення відрахувань до бюджету на 145 млрд грн та зростання ВВП на 345 млрд грн. Про це йдеться в незалежному дослідженні, підготовленому на основі методології, розробленої міжнародною консалтинговою компанією KPMG в Україні.

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Презентація дослідження ринку видобування природного газу в Україні

"Нашим ключовим завданням було отримати загальний огляд ринку видобування природного газу в Україні та проаналізувати ефект від впровадження проєктів на економіку країни в цілому. За основу було взято економіку України у 2018 році, для якої ми змоделювали взаємозв’язки між різними секторами економіки таким чином, щоб зміни в певному секторі впливали якісно і кількісно на інші сектори. Сценарії також дали можливість оцінити вплив проєктів окремих регіонів на економіку України в цілому. В одній моделі ми заклали сценарій розвитку, а в іншій – відсутність розвитку. Методологія аналізу полягала в зіставленні макроекономічного прогнозу для України за умови реалізації стратегії та у випадку відсутності інвестиції в розвиток галузі", – розповідає Олег Неплях, партнер, керівник галузевої практики енергетики та природних ресурсів KPMG в Україні.

Доступного для видобутку газу в надрах України за споживання 30 млрд м3 на рік вистачить щонайменше ще на 30 років. Проте вітчизняна економіка наразі залишається залежною від імпорту енергоносіїв, що становить ризики для енергетичної та економічної безпеки держави.

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"За останні п’ять років на закупівлю природного газу, нафти та нафтопродуктів Україна витратила понад 35 млрд доларів. Якщо перевести ці цифри у національну валюту, то це майже 1 трлн гривень. Для порівняння: це трохи менше від запланованого доходу до бюджету на цей рік. Без сумніву, заміщення імпорту здатне суттєво підвищити енергетичну і економічну безпеку країни", – сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За останній рік за участі уряду було знято обмеження, які не давали змогу реалізувати наявний ресурсний потенціал України раніше. Насамперед йдеться про відкриття доступу газовидобувним компаніям до великих і перспективних нафтогазових ділянок як на суходолі, так і на морі – найбільш високопотенційному напрямі.

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"Нафтогаз уже розпочав проєкти на нових ділянках, довірених нам країною, – Юзівській площі, в Чорному морі, та ділянках у межах угод про розподіл продукції. Ми розраховуємо наростити до 600 млрд м3 запасів газу впродовж наступних 5 років. Це означає не лише перехід від утримання видобутку газу до його сталого збільшення. Це також і значні ефекти для економіки країни: газовидобування може стати одним із її потужних двигунів. Ми залучаємо міжнародні інвестиції, експертизу та нові технології, щоб це стало реальністю. І сподіваємося, що будемо єдині в нашому баченні та наших прагненнях із усіма зацікавленими сторонами", – зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

Для залучення інвестицій, зокрема міжнародних, у газовидобування важливим є впровадження фіскальних стимулів, продовження дерегуляції галузі та недопущення додаткового податкового навантаження на газовидобувні компанії.

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"Для розвитку нафтогазової галузі України вкрай необхідне фіскальне стимулювання і передбачувана податкова політика. Тільки за таких умов компанії зможуть еволюціонувати, системно інвестувати у свій технологічний розвиток, підвищуючи ефективність і екологічність виробничої діяльності. За минулий рік ДТЕК Нафтогаз інвестував у розвиток вітчизняного газовидобутку близько 3 млрд грн, що є вагомим внеском у економічний та соціальний розвиток України, у наближення її енергетичної незалежності", – повідомила Наталія Гребенюк, виконавчий директор компанії ДТЕК Нафтогаз.

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