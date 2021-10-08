Збільшення бюджету 2022 року і сезонне подорожчання продуктів – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

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Бюджет збільшили на 40 млрд, а подорожчали овочі "борщового набору" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в черговий раз подорожчали продукти, а Верховна Рада на 40 млрд грн збільшила держбюджет на 2022 рік. Крім того, журналісти оприлюднили скандальне розслідування "Схем" через яке на них напав глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Рада збільшила бюджет

Верховна Рада України збільшила бюджет 2022 року на 40 млрд грн. Відповідний законопроєкт №6052 прийняли народні депутати на черговому засіданні 8 жовтня.

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Підтримали таке рішення 256 народних обранців. Додаткові надходження в основному спрямовані на субсидії, збройні сили і дороги.

Збільшення бюджету з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.

Розслідування про Укрексімбанк

"Схеми" розслідували багатомільйонний кредит, який державний банк в квітні 2021 року видав компаніям "Оптова мережа 2011" і "Славіан". Власниками цих компаній є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від "Партії регіонів". 60 мільйонів кредиту видали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

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Брюховецький також володіє компанією "Спец-Реммаш" в окупованій Горлівці. Компанія платить податки в "бюджет ДНР". Вона заплатила за сім місяців 2021 роки мінімум 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).

Мецгер заявив, що держбанк нічого не порушив, адже в Укрексімбанку є всі документи, які в будь-який момент можуть перевірити правоохоронні органи.

Ціна на газ в Європі

Глава Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що поки потреби в терміновій сертифікації "Північного потоку-2" немає.

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Так він відповів на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака про те, що швидка сертифікація і запуск "Північного потоку-2" дозволить збити ціни на газ в Європі.

За словами Макогона, є і альтернативні шляхи зниження ціни на газ в Європі, наприклад надання права будь-якому російському добувачеві вільно експортувати газ в ЄС.

Сезонне подорожчання продуктів

У вересні 2021 року ціна на соняшникову олію і цукор майже не змінилася. Більш того, цукор навіть знизився на 2%. Тепер 1 кг цукру коштує близько 27,60 грн, а соняшникова олія – 68,50 грн за один літр.

Але, відчутно зросли ціни на різні види м'яса. Станом на початок жовтня, в порівнянні з початком вересня, збільшилися роздрібні ціни на яловичину – зросли на 12% (близько 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Овочі "борщового набору", також, виросли. На капусту білокачанну зросла вартість на 19% до 7,05 грн, ціна буряка – на 14% до 7,30 грн/кг, цибулі – на 12% до 9,05 грн/кг, картоплі – на 9% до 11,45 грн/кг.

Роздрібна ціна на яблука знизилася на 23%, і на початок жовтня становить близько 11,90 грн/кг.

Сезонність вплинула і на ціни на курячі яйця, протягом вересня вона виросла на 8% і становить близько 35,20 грн за 10 штук.

Україна від'єднається від російської енергосистеми

Незабаром Україна приєднається до європейської енергетичної системи, синхронізація з енергосистемою ENTSO-E запланована на 2023 рік.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, це є одним з головних проєктів для української енергетики.

Він також повідомив, що цієї зими Україна повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі, а до кінця 2022 року увійти в паралельну роботу з європейською енергосистемою.