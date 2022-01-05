Впав на чверть! Транзит російського газу через Україну за 2021 рік суттєво зменшився

Транзит газу до Європи зменшився на 25%

Транзит російського газу через Україну зменшився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газотранспортна система України у 2021 році транзитувала до Європи 41,6 млрд куб. м блакитного палива. В порівнянні з 2020 роком, це на 25% менше.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

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Проте всього у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії.

Натомість обсяги транспортування газу з Європи до України зменшилися у шість разів за аналогічний період (порівняно з 2020 роком) і становили 2,6 млрд кубів. Експорт газу, включно з реекспортом, склав 2,6 млрд кубічних метрів природного газу.

В компанії зазначають, що попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту – більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС – не були задіяні.

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Імпорт газу

Імпорт здійснювався переважно віртуальним реверсом (89% газу).

Основні експортери газу:

Угорщина, з якої надійшло більше 1,5 млрд куб. м (-64% порівняно з минулим роком);

Словаччина — 285, 3 млн кубічних метрів (-97% в порівнянні з 2020 роком);

Польща — 78,6 млн куб. м (-95% в порівнянні з минулим роком).

Експорт газу

Завдяки значним обсягам газу на "митному складі", Україна продовжила експортувати газ:

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до Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м;

до Словаччини — 600 млн куб. м;

до Польщі — 362 млн куб. м;

до Молдови — 67,2 млн куб. м.

Поставки до Молдови відбулися на тлі складних перемовин уряду цієї країни із "Газпромом". В результаті, в жовтні 2021 року ОГТСУ збільшив ліміт балансуючого рахунку молдовського оператора, в рамках міжоператорської угоди. А українські компанії вперше експортували газ до Молдови через ГВС Олексіївка.

Росія скоротила транзит

Протягом 8 діб (станом на 3 січня) запас газу в українських підземних газосховищах скоротився на 628 млн куб. м, або на 4,4%. На початку січня також очікується значне падіння транзиту блакитного палива з Росії.

На своїй сторінці у Facebook голова компанії "Оператор ГТС України" Макогон написав, що 3 січня 2022 року транзит природного газу з Росії впав до 52,5 млн куб. м на добу за заброньованих обсягів у 109,6 млн куб. м на добу.

"Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року. "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту", – йдеться у пості.

Раніше ми писали, скільки насправді газу "Газпром" прокачав до Європи і розповідали, як українцям зекономити на опаленні.