Знищити корупцію на митниці: наскільки це реально

Щороку через контрабанду держава втрачає 3 млрд доларів, що майже стільки ж, як ми отримуємо від МВФ та Євросоюзу

Затримання митників=хабарників / Фото: СБУ

Щонайменше 3 млрд доларів щороку осідають у чужих кишенях. Стільки в середньому втрачає Україна через контрабанду на митницях. Для порівняння: на ці гроші можна було б збудувати 815 шкіл або ж 2000 дитсадків. Через контрабанду на митниці постійно спалахують скандали. Наприклад, після останнього відсторонили одразу сотню митників по всій країні. При чому 17 з них – це керівники митниць та митних постів. Але чи стало легше українцям тепер завозити товар? І чи взагалі можливо знищити таке явище як корупція на митниці?

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Розслідування для новин "Сьогодні" вела Дар’я Сметанко.

У Львові СБУ затримала групу митників за підробку документів. На Волині у начальника митного посту детективи ДБР знаходять 700 тисяч доларів. У Полтаві ДБР наділа кайданки на шістьох митників, за "сприяння" у розмитненні товарів. У Дніпрі керівник митного посту із брокером незаконно оформлювали автівки із Європи. Такі новини надходять ледь не щотижня. Але чому ж корупційні схеми процвітають на українських митницях?

Один із найбільших корупційних скандалів спалахнув у Раві-Руській (Львівська область) на Галицькій митниці. Щодоби через неї перевозять тисячі тонн вантажів із Польщі. Величезний потік – величезна й спокуса. Про махінації галицьких митників стало відомо під час засідання Ради нацбезпеки та оборони. Одразу після нього від обов'язків відсторонили безпрецедентну кількість співробітників – 47.

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Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський каже, що були кричущі випадки порушення митного законодавства. Це були питання перетину безпосередньо на цій митниці і потім виявлення польськими митниками бурштину, сигарет, золота.

На Галицькій митниці регулярно намагаються провезти контрабанду або ж занизити вартість вантажу. Наприклад, під виглядом секонд-хенду завозили 2,5 тонни нового одягу, який оцінили у 560 тис. гривень.

Але це офіційна статистика. Неофіційно ж масштаби ще більші. Одна з найпопулярніших схем – із доставкою автівок в Україну. Правозахисник Юрій Танасійчук на власному досвіді переконався: розмитнити їх самому, без залучення посередників, майже неможливо.

"Система не робить жодних дій. Вона висне. І твоя завантажена декларація не опрацьовується самими співробітниками митної служби. Інша справа, коли в цій декларації зазначена компанія митного брокера, який на цій же митниці працює", – каже Юрій Танасійчук.

Чому так відбувається? І яка доля відсторонених митників? Дізнатися не вдалося. Від інтерв’ю у Державній митній службі відмовилися. Але надіслали письмову відповідь.

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Як працює система – вирішуємо перевірити самі на одному з митних підрозділів на Львівщині. Кажемо, що хочемо завести авто. Нам розраховують мито. За дизельне авто 81 500 гривень. Цікавимося – чи можна розмитнити дешевше? Нам відповідають, що варіантів нема ніяких, адже вводиться середня ціна, яку всі бачать. Утім, якщо пошукати, то можна отримати іншу відповідь.

В Одеському порту розмитнити товар "по-білому" можливо, але доволі складно, – стверджує президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестейко:

"Затягують процедуру оформлення. Створюють умови, за яких потрібно в три-п'ять разів в бюджет платити більше для того, щоб вантаж пішов до т.зв. "сірих операторів" при оформленні, з якої не платять до бюджету митні платежі і збори".

Аби минулося без проблем, доводиться платити від 20 до декількох тисяч доларів. Які, звичайно, не йдуть до держбюджету.

От одна зі схем: прибуває контейнер, вантаж одразу відправляють до лабораторії – мовляв, сумнівний. Там він може пролежати кілька місяців. У підприємця вибір – отримати шалені збитки за тривале зберігання чи "порішати". Відповідь, найчастіше, очевидна. За даними голови Виконавчого комітету реформ Михеїл Саакашвілі, щорічно Україна втрачає від корупції на митниці близько трьох мільярдів доларів.

Михаїл Саакашвілі:

"Система не змінюється. Джерела корупції – це в самому державному апараті. Не в цих прізвищах. Прізвища – це люди, які користуються цим всім і будь-хто буде користуватися, поки Міністерство фінансів, коли вся система функціонує, як вона функціонує".

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Статистика втрат вражає ще більше, якщо зрозуміти, що означають 3 мільярди доларів для України. Це майже стільки ж, скільки ми отримали допомоги від МВФ та Євросоюзу торік.

Нагадаємо, на підставі рішення РНБО від 15 квітня про санкції проти контрабандистів Держмитслужба усунула від службових обов'язків 39 митників.