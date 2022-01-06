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"Укрзалізниця" ввела плату за колись безкоштовну послугу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 16:28
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Відтепер за друк квитків доведеться заплатити
Популярна послуга стане відтепер платною
Популярна послуга стане відтепер платною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків. Відтепер ця послуга вартує 12 грн.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook.

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Він опублікував фотографію надрукованого електронного квитка.

"Ви знаєте, що тепер за обмін електронного квитка на паперовий в касах "Укрзалізниці" потрібно платити 12 гривень? Цю послугу запровадили в середині грудня", — написав він.

/ Фото: скріншот

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Вартість формується на основі двох показників:

  • 10 грн коштує сама роздруківка;

  • 2 грн – ПДВ.

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В "Укрзалізниці" підтвердили, що обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши 12 грн.

Ціни на перевезення з 2022 року

З 2022 року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, зокрема, збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень. Окрім цього:

  • вартість квитків загалом зросте на 3%;
  • формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;
  • зменшений розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн, а для дітей – 35 грн.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запускає нову послугу, а також розповідали, як повернути квитки "Укрзалізниці" й отримати свої кошти.

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