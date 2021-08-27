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"Укрзалізниця" відновила міжнародний рейс "Одеса-Кишинів"

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
27 серпня, 18:26
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Залізничне сполучення між Україною та Молдовою скасували 18 березня 2020 року через карантинні обмеження
Залізничне сполучення між Україною і Молдовою відновлено. Колаж "Сьогодні"
Залізничне сполучення між Україною і Молдовою відновлено. Колаж "Сьогодні" / Фото: Укрзалызниця

АТ "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздаОдеса – Кишинів (Молдова) з 28 серпня 2021 року. Про це розповіли в прес-службі компанії.

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Перший рейс в напрямку Кишинева відправиться 28 серпня, а в Одесу – з 29 серпня.

Поїзд № 642/641 курсуватиме щоденно:

  • З Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36 і прибуватиме до Кишинева о 22:33.
  • Відправлення з Кишинева – в 07: 09, прибуття до Одеси – о 10:55.

Відновлення міжнародного сполучення

У 2019 пасажиропотік між Україною і Молдовою перевищував 90 тисяч. Перервати залізничне сполучення між країнами довелося 18 березня 2020 року через карантинні обмеження.

Відновлення рейсу – ініціатива "Укрзалізниці". Залізничний оператор Calea Ferata din Moldova підтримав таку пропозицію.

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В УЗ нагадують, що квитки на вказаний поїзд можна придбати в касах вокзалів "Укрзалізниці" і "залізної дороги Молдови".

"Співпраця залізниць України та Молдови буде тривати, в планах відновлення залізничного сполучення між столицями", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Як відомо, в травні 2021 року українська компанія відновила сполучення з Угорщиною і Австрією, запустивши міжнародні поїзди Чоп – Захонь і безпересадочні вагони Київ – Відень.

Тим часом у Львівській області перекинулися 18 вагонів вантажного поїзда. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів пройшла на столичному Центральному залізничному вокзалі,

Компанія показала оновлений приміський електропоїзд, вироблений Київський електровагоноремонтним заводом (КЕВРЗ, Україна). Салони вагонів тепер обладнані герметичними віконними блоками з відкидною кватиркою, а також проведена модернізація системи освітлення пасажирських салонів "світлова лінія" і світлосигнальних приладів. Зокрема маршрутних покажчиків на базі світлодіодів.

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