Укрзалізниця продовжила "Прикарпатський експрес"

За подовженим маршрутом поїзд курсуватиме з 18 серпня

Прикарпатський експрес курсуватиме і далі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Укрзалызниця

Українська компанія "Укрзалізниця"оголосила про продовження рейсу №807/808, який курсує між Ківерцями та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як курсуватиме рейс №807/808:

зі станції Ківерців поїзд відправлятиметься о 05:14, а о 13:52 – прибуватиме до Коломиї;

в зворотному напрямку, зі станції Коломиї, рушатиме о 14:58, а о 23:45 – прибуватиме в Ківерці.

Рейс курсуватиме в ті ж дні, що і до цього. Так, з Коломиї він відправлятиметься щодня, окрім середи. З Кiверцiв також кожен день за винятком середи і четверга.

Зупинки між Ківерцями та Коломиєю:

Луцьк (13 км);

Горохів (79 км);

Стоянов (95 км);

Радехів (110 км);

Кам'янка-Бузька (139 км);

Підзамче (182 км);

Львів (189 км);

Стрий (222 км);

Моршин (236 км);

Болехів (246 км);

Долина (259 км);

Моршин (273 км);

Калуш (282 км);

Івано-Франківськ (330 км).

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За подовженим маршрутом поїзд "Ківерці – Івано-Франківськ" курсуватиме з 18 серпня.

Нагадаємо, в Мережі з'явився відео-огляд поїзда №287 Київ – Одеса , Який запустила "Укрзалізниця". За словами відомого блогера Олега Васильєва, ці вагони – хороша альтернатива.

Поїзд складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень.

Також "Укрзалізниця" почала продавати квитки на "запасні" місця№ 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни.