"Укрзалізниця" продасть шість магазинів і спортклуб

Компанія планує заробити стільки ж, скільки недавно заплатила за порушення. В цілому продадуть більше сотні непрофільних активів

/ Фото: Pixabay, Укрзалызниця

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ), яка нещодавно заплатила штраф в 18 млн гривень, готує до продажу 182 непрофільних активи. 11 з них вже найближчим будуть виставлені на аукціони "Prozorro.Продажі", це:

6 магазинів;

приміщення спортклубу;

4 нежитлових приміщення.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Від продажу перших 11 приміщень "Укрзалізниця" планує отримати близько 18 млн гривень. Цікаво, що це якраз сума сплаченого компанією штрафу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригрозив топ-менеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками – за занадто високу збитковість компанії. За словами Зеленського, УЗ вже багато років знаходиться на межі дефолту. Вирішити цю проблему можна тільки повністю змінивши керівництво компанії, вважає президент.

17 березня наглядова рада "Укрзалізниці" переконала Кабінет міністрів звільнити голову правління компанії Володимира Жмака. Топ-менеджер працював на посаді трохи більше півроку.

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Жмак 31 березня подав до Господарського суду Києва позов до Кабінету міністрів і "Укрзалізниці" з вимогою визнати незаконними рішення наглядової ради УЗ і розпорядження уряду про його звільнення з компанії.