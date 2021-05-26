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"Укрзалізниця" візьме участь в евакуації українців із сектора Газа: хто за все заплатить

26 травня, 16:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В аеропорт "Бориспіль" мають прибути більше сотні українців та членів їхніх родин

"Укрзалізниця" долучається до евакуації більш як 100 українців та членів їхніх родин із сектору Газа, які сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Пасажирів цього рейсу буде доставлено двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, де їм створено комфортні умови для відпочинку й очікування.

Далі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України. Ці пасажири не платитимуть за проїзд. А для відшкодування вартості проїзних документів "Укрзалізниця" отримає компенсацію з Резервного фонду держбюджету.

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Нагадаємо, із сектору Газа в Україну через Єгипет евакуйовується понад 100 осіб, більшість із них — жінки та діти.

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Також писалося, що тиждень тому глава уряду Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству інфраструктури вжити заходів для евакуації українців, які перебувають у секторі Газа.

Окрім того, сайт "Сьогодні" писав, що прессекретар МЗС України Олег Ніколенко розповів: виїхати з Гази хочуть переважно жінки, які вийшли заміж за палестинців. Нині готують списки охочих. Однак у більшості громадян прострочені документи, тому процедура видання нових зажадає часу.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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