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Укрзалізниця відправить двох бурих ведмедів у голландський "санаторій"

4 червня, 16:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тварини перебували на балансі Запорізької дитячої залізниці, а тепер їх передадуть на реабілітацію до зоопарку Ouwehand Zoo

Бурий ведмідь / Фото: facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab

Бурий ведмідь / Фото: facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab

АТ "Укрзалізниця" продовжує реалізацію непрофільних активів, і після того, як вона виставила на торги шість магазинів і спортклуб, компанія вирішила позбутися двох бурих ведмедів.

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Про це в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, цих ведмедів, які перебували на балансі Запорізької дитячої залізниці, передадуть на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo (місто Ренен, Нідерланди).

"Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк", – пояснив в.о. голови правління.

Ведмеді у Запоріжжі перебували в неналежних умовах / Фото: facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab

Він пояснив, чому Укрзалізниця не могла віддати диких тварин раніше: пошук нового дому для ведмедів триває кілька років. Але центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти через відсутність місць. Тож у цій ситуації допоміг Центр реабілітації диких тварин Галицького Національного природного парку.

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Зараз Укрзалізниця проходить бюрократичні процедури й опрацьовує механізм передачі тварин. Планується, що вже у вересні ведмеді житимуть у закордонному санаторії. А компанія продовжить "ламати списи з непрофільними активами", додав Юрик.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пригрозив топменеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками – за надто високу збитковість компанії. За словами Зеленського, УЗ вже багато років перебуває на межі дефолту. Вирішити цю проблему можна тільки повністю змінивши керівництво компанії, вважає президент.

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