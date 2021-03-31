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Укрзалізниця не виконувала інвестиційні програми, тому що гроші просто кудись зникали, – експерт

31 березня, 13:47

Ірина Ненько Ірина Ненько

Як наслідок – третина залізничних шляхів знаходиться в критичному стані

Хронічне невиконання "Укрзалізницею" інвестиційної програми призвело до того, що третина залізничних шляхів перебуває у критичному стані. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи нещодавне сходження з рейок поїзда Інтерсіті, пише "Politeka".

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"В Україні вже третина залізничної колії має прострочені терміни планових ремонтів. І головна причина цього – це хронічне невиконання інвестиційної програми Укрзалізниці. У 2015-2018 роках виконання перевищувало 70%, а в 2019 році взагалі впало до 50%. Очікуємо, що приблизно такі ж цифри виконання, дуже низькі, будуть і за 2020 рік", – розповів Гусак.

Водночас він наголосив: причина невиконання УЗ інвестиційної програми не у відсутності коштів. А у тому, що фінанси незрозуміло на що використовувалися.

"Укрзалізниця багато років підвищувала тарифи на перевезення, обґрунтовуючи це необхідністю інвестицій і необхідністю купувати нові локомотиви та ремонтувати колію. А по факту щороку ці гроші кудись зникали", - пояснив Гусак.

Експерт також назвав сумною тенденцію частої зміни керівництва "Укрзалізниці", що, на його думку, негативно позначається на роботі компанії.

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"Для такого підприємства, як Укрзалізниця, де цикл планування складає кілька років, і менеджмент повинен мати хоча би середньострокові стимули, це дуже сумна тенденція. Безперечно, коли керівники Укрзалізниці працюють трошки більше пів року в середньому, неможливо очікувати здійснення інвестицій, ефект від яких займає кілька років. Наслідки цього ми бачимо зараз", - підсумував Гусак.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". В.о. голови правління УЗ призначили Івана Юрика. Він став п'ятим керівником УЗ за два останні роки.

Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво). Реформування компанії було розпочато, але наглядова рада компанії заблокувала реформу, а пізніше одностайним рішенням звільнила Жмака з посади.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Жмака з посади керівника "Укрзалізниці" пов’язане з переділом повноважень та фінансових потоків між групами впливу в оточенні президента.

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