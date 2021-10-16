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"Укрзалізниця" перевірятиме пасажирів по-новому, а Україна і ЄС підписали нову угоду – найважливіше про гроші за тиждень

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
16 жовтня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
Розповідаємо про найважливіші події цього тижня
Розповідаємо про найважливіші події цього тижня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо", а з 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила посадки пасажирів у поїзд.

Понеділок. Підготовка санкцій проти "Північного потоку-2"

Як заявив старший радник із енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн, робота над підготовкою санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія використовуватиме його як енергетичну зброю проти України, вже розпочато.

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Хохштайн зазначив, що санкції повинні впроваджуватися в координації Сполучених Штатів і Європи.

Вівторок. Угода України і ЄС про "відкрите небо"

В рамках саміту Україна-ЄС Україна і Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Після підписання угоди в Україні мають з'явитися нові лоукост-авіалінії, а також підвищитися рівень розвитку туризму країни.

Також угода зможе полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, а ціни на квитки повинні стати меншими.

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Середа. Нові правила для пасажирів від "Укрзалізниці"

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила посадки пасажирів в поїзда. На даному етапі при посадці в поїзд кожен провідник перевіряє квиток і паспорт. Тепер же додасться перевірка документа, що підтверджує вакцинацію, або ж тесту на коронавірус.

"Розрізняються регіони посадки, "жовта зона" або "червона". Для жовтої зони достатньо, якщо це дводозна вакцина, якщо у пасажира існує відмітка про отримання однієї дози вакцини. Якщо це вже червона зона, то потрібно мати повний курс", – пояснив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

В "Інтерсіті" зазвичай перевіряють документи трохи пізніше, коли всі пасажири вже в поїзді. Однак "Укрзалізниця" частково змінить механізм.

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Четвер. Готовність "Північного потоку – 2" до запуску

Російський газопровід "Північний потік – 2" буде готовий до запуску вже в найближчі дні. Наразі ведуться технічні роботи. Нині, за словами віце-прем'єра Росії Олександра Новака, триває заповнення газопроводу технологічним кількістю газу.

Він підкреслив, що подальший запуск потоку залежить від роботи європейського регулятора.

П'ятниця. Подорожчання нафти

Вартість еталонної марки нафти Brent, що видобувається в Північному морі, рекордно зросла на торгах 15 жовтня – до 85,1. Котирування перевищили значення жовтня 2018 року.

Зростання порівняно з рівнем закриття склав 1,2%. Тим часом ціна за барель нафти американської марки WTI досягла 82,28 долара за барель. Зростання склало 1,2%.

Сайт "Сьогодні" раніше розібрався, чи зможе Україна зіскочити з "паливної голки" і з країни-імпортера палива перетворитися якщо не в його експортера, то хоча б забезпечити свої внутрішні потреби.

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