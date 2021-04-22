Укрпошта спростила прийом платежів на великі суми: паспорт більше не потрібен

Комп’ютеризовані відділення Укрпошти почали приймати електронні документи в додатку "Дія" для оплати платежів від 5000 грн.

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Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Тепер для здійснення платежів на загальну суму від 5 000 грн більше не потрібно надавати паперові документи, що посвідчують особу. Досить мати електронні документи у "Дії" на смартфоні клієнта.

Додаток генерує індивідуальний штрих-код для документа, який зчитує сканер у відділенні при оплаті платежу. А після дозволу користувача в "Дія" копії е-документів передають у систему Укрпошти.

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Наприклад, клієнти у відділенні при оплаті вартості навчання у виші, податку на купівлю нерухомості чи придбання автомобіля, послуг нотаріусів чи інших платежів можуть показати лише документи з "Дії".

В Укрпошті звертають увагу клієнтів: щоб сплатити комунальні чи бюджетні платежі на загальну суму до 30 тис. грн, не потрібно надавати документи для верифікації особи.

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У разі здійснення операції на загальну суму понад 30 тис. грн клієнт має заповнити анкету.

Якщо сума перевищує 400 тис. грн, до анкети необхідно надати копії документів, які підтверджують джерела походження коштів (довідка про зарплату, виписка про суму коштів на рахунку, документи про спадщину тощо).

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Нагадаємо, малі підприємці та їхні наймані співробітники з "червоних зон" зможуть відправляти заявки на отримання карантинних 8000 гривень через додаток "Дія".

Також писалося, що вже десять аеропортів України приймають е-паспорти із додатку "Дія".

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