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"Укрпошта" звинуватила владу в зриві домовленостей по пенсіях: банки потрапили під удар

19 травня, 19:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів, каже Ігор Смілянський

/ Фото: tehnot.com

Державний поштовий оператор "Укрпошта" відключає у своїх відділеннях термінали сторонніх банків, однак продовжить обслуговувати клієнтів за готівку.

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Про це гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Пенсійний фонд та управління соцзахисту не дотримуються досягнутих на зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем домовленостей про те, що перехід пенсіонерів на картки буде добровільним, і ніхто не стане порушувати права пенсіонерів, особливо в 96% населених пунктів України, де нема банків.

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Смілянський нагадав, що прем'єр дав "Укрпошті", Мінсоцполітики та Пенсійному фонду доручення відпрацювати зміни до постанови №277. Однак в банки почали переводити навіть інвалідів, пояснюючи це "ексцесами на місцях". Але коли "ексцеси" стали хвилею і гібридної війною з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, він дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Оскільки виправлення не було, щоб захистити людей похилого віку і тисячі робочих місць в компанії:

  • З 19 травня вимикаються всі термінали інших банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки термінали самого поштового оператора. А там, де їх поки нема, можна отримати послуги через готівку.
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За словами Смілянського, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів.

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  • "Укрпошта" створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків і після збирання інформації подаватиме колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний кодекс.

Всі, кого примушують перейти на банк для отримання пенсій та субсидій, можуть звернутися за цим телефоном або e-mail, заявив Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" почала процес придбання банку. Держкомпанія оголосила тендер на послуги оцінювача, який повинен буде допомогти з покупкою.

Таке рішення стало компромісом – "Укрпошта" хотіла сама надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національний банк.

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Також повідомлялося, що між "Укрпоштою" і Мінсоцполітики виник конфлікт через тариф на доставку пенсій.

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