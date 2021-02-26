Укргазбанк запустив доступну іпотеку під 7% річних

Про те що банк готовий надавати доступні кредити на житло, повідомили на сайті держбанку.

Програма дозволить людям із відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит із частковою компенсацією відсотків державою.

Умови поширюються на придбання в кредит:

- квартир у житлових будинках квартирного типу (багатоквартирному будинку), прийнятих в експлуатацію в поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років, що передують поточному;

- індивідуальних житлових будинків разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, прийнятих в експлуатацію в поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років;

- майнових прав на квартиру в об'єкті незавершеного будівництва (у акредитованих банком забудовників/об'єктів), які купуються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником.

"Здешевлення вартості іпотечних кредитів – черговий важливий крок уряду в напрямку забезпечення українців власним житлом. Впевнені, завдяки програмі іпотека стане ще доступнішою для родин, що через брак коштів не можуть, проте прагнуть поліпшити свої житлові умови вже сьогодні. А крім того, програма, без перебільшень, стане вагомим внеском у розвиток економіки, а також посприяє додатковим стимулом для молодих українців лишатися гідно жити на батьківщині. Тож ми щиро розділяємо ініціативу уряду забезпечити українців доступним фінансуванням та підтримкою держави і залюбки долучаємось до цієї програми. Ми вже отримали сотні заявок і впевнені, що програма буде користуватися попитом. Адже люди розуміють, що кредит вигідніший за оренду житла. А головне, що квартира відразу стає власністю позичальника", - зазначив голова Укргазбанку Андрій Кравець.

У липні 2020 року Укргазбанк запустили власну іпотечну програму, і з тих пір почав активно видавати кредити українцям на житло. Всього за цей час банком видано 500 млн грн кредитів, 60% яких – іпотека до 10% річних.

Доступну іпотеку вже можна отримати в будь-якому відділенні Укргазбанку.

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