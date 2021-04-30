"Укренерго" зобов’язалося виплатити всі борги за зелену енергію у 2021 році

Станом на кінець квітня держава повернула інвесторам у ВДЕ лише 20% боргу за вироблену електроенергію

НЕК "Укренерго" планує восени 2021 року погасити 15,3 млрд грн заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", який направить ці кошти на виплати виробникам з відновлюваних джерел енергії за 2020 рік. Як пише "Obozrevatel", про це 29 квітня повідомив Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго", під час пресконференції компанії.

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"Нам, до кінця цього року, ще треба погасити 15,3 млрд грн боргу (перед "Гарантованим покупцем" – ред), що утворився у 2020 р. Ми ставимо перед собою таке завдання. Це можна зробити за рахунок залучення зовнішнього фінансування. А тому ми дуже серйозно розглядаємо можливість розміщення "зелених" бондів. Тобто, облігацій, гроші від реалізації яких, спрямовуються на виплату виробникам з ВДЕ", – повідомив керівник "Укренерго".

За словами Кудрицького, такий метод залучення фінансування, потенційно може здешевити його вартість: "Тому ми наразі маємо досить чіткий і пропрацьований план, як це зробити, таким чином, щоб восени 2021 р. повністю закрити борги 2020 року, які утворилися по спецобов’язках".

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусив дочірні компанії Modus Energy підписати додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів, і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу зеленої енергії, який діє до 2030 року.

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Згідно із документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, що порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну сплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати, понесені на арбітражне провадження.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи у зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, водночас у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на кінець квітня рівень розрахунків перед інвесторами становить 20%. Із 22,4 млрд гривень боргу 2020 року держава заплатила лише 4,5 млрд грн.

За даними ЗМІ, уряд хоче запровадити акцизний податок на продаж зеленої електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.