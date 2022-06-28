"Вкрали, зруйнували та знищили", – як і куди Росія вивозить українську пшеницю

Розповідаємо, куди Росія може вивозити викрадене в Україні зерно

Як і куди Росія вивозитиме українське зерно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти крадуть із тимчасово захоплених територій України зерно та овоч і вивозять їх у РФ та окупований Крим. Але далі Кремль, щоб отримати прибуток, намагається продати українську пшеницю.

Журналісти Бі-бі-сі з'ясували, куди вивозиться зерно і що з ним відбувається далі.

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Зазначається, що кореспонденти спробували поговорити з більш ніж 200 фермерами, чиї землі зараз знаходяться на захопленій території. Один із них розповів, як поводилися росіяни на окупованих землях.

"Вони вкрали наше зерно. Вони зруйнували наші приміщення, знищили наше обладнання", – каже він.

За словами фермера, російська армія зараз займає 80% з десятків тисяч гектарів, які він обробляє. Чоловік звинувачує окупантів у крадіжці зерна у промислових масштабах.

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Він зазначає, що на кількох викрадених росіянами зерновозах було встановлено GPS-трекери. За даними цих пристроїв стало зрозуміло, що машини спочатку поїхали на південь Криму, а потім у саму Росію.

Слова українського фермера підтверджують фахівці. Так, за словами голови Інституту стратегічних чорноморських досліджень у Києві Андрія Клименка, який регулярно стежить за рухом кораблів навколо Криму, росіяни справді вивозять вкрадене зерно до Криму. Але там пшениця надовго не затримується: вже за кілька днів її вивозять у порти Керчі чи Севастополя, потім вантажать на російські судна та відвозять до Керченської протоки.

Маршрути зерна з України до Криму та Росії / Фото: BBC

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"У Керченській протоці вони перевантажують українське зерно з невеликих суден на суховантажі, де воно змішується із зерном з Росії, а іноді запливають у цей район тільки для того, щоб створити видимість, що вантажаться російським зерном", – пояснює він.

Фахівець зазначає, що потім це зерно отримує російський сертифікат, з якого випливає, що воно вироблено у Росії. Потім російські кораблі найчастіше вирушали до Сирії чи Туреччини.

Тим часом влада США та України й деякі ЗМІ назвала дев'ять суден, які, як передбачається, перевозили вкрадене українське зерно за кордон.

Журналісти Бі-бі-сі, керуючись даними Lloyd's List Intelligence (інтерактивний онлайн-сервіс, що надає інформацію в тому числі про переміщення суден), відстежували ці судна, що курсують між Кримом і портами Туреччини та Сирії.

За даними сервісу, судна відключали бортові датчики, що вказують на місце розташування при вході в Чорне море або під час маневрів у Керченській протоці поблизу Криму.

Коли датчики знову вмикалися, судна вже пливли на південь. Датчики також повідомляють про більшу завантаженість, що можна інтерпретувати як те, що в той час, коли транспондери не працювали, судна взяли на борт вантаж.

Журналісти нанесли на карту маршрути трьох суден: "Матроса Позинича" та "Сормовського 48", що належать двом компаніям у Росії, а також "Фінікії", що належить Генеральному морському управлінню Сирії.

Українське зерно на шляху із Криму за кордон / Фото: Maxar

Українське зерно в Іспанії

Нещодавно Україна змогла частково прорвати зернову блокаду та доправити першу партію кукурудзи морським шляхом до Іспанії.

Судно Alppila пришвартувалося 13 червня у порту Ла-Корунья з 18 тис. тонн кукурудзи на борту. Вантаж везли через Балтійське море, що означає відкриття нового маршруту для обходу блокади українських портів.

Але масовий експорт зерна все ще неможливий, оскільки вивозити пшеницю та інші злаки виходить лише суходолом.

Так, на знімках компанії Maxar "Матрос Позинич" можна побачити у Севастополі у середині травня 2022 року. Під час цього рейсу він пройшов через Керченську протоку, у нього п'ять днів не працював транспондер, а потім знову ввімкнувся – вже за сотні морських миль на південь у Чорному морі. Пізніше судно було помічене в сирійському порту Латакія – його транспондера знову було вимкнено.

Раніше ми розповідали, як через війну і блокування портів окупантами експортують українське зерно. Також ми писали, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях.