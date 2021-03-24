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Україну завалили китайським часником: чому виріс імпорт

24 березня, 14:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Друге місце з поставок у нашу країну посів Єгипет

Україна за рік збільшила імпорт часнику відразу на 34%, до 7,1 тис. тонн у 2020-му. А за п'ять років поставки часнику виросли в два рази. Головні причини зростання імпорту – відсутність власного промислового виробництва і віра людей у те, що часник нібито захищає від COVID-19.

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Найбільше часнику на український ринок везуть з Китаю – на його частку припадає аж 73% поставок, підрахували аналітики УКАБ. Це й не дивно, адже саме Піднебесна – світовий лідер з виробництва часнику (70% глобального експорту).

ТОП-3 країн-постачальників часнику в Україні:

  1. Китай – 5,2 тис. тонн (73%).
  2. Єгипет – 1,7 тис. тонн (24%).
  3. Іран – 0,2 тис. тонн (3%).

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Сама Україна – лише 10-а в світовому рейтингу виробників часнику. Головна проблема полягає у тому, що 99% обсягу виробляють господарства населення. Такий часник зазвичай не продається в мережах супермаркетів. Тому як тільки підвищується попит на цей продукт, зростає і його імпорт.

Нагадаємо, на початку пандемії навесні 2020 роки українці буквально змітали часник з прилавків. При цьому у ВООЗ попереджали, що немає ніяких підтверджень ефективності застосування часнику як засобу профілактики від COVID-19.

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