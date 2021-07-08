Україну попередили про політичні наслідки введення акцизу на зелену енергію

Україна зробить недозволену політичну помилку в разі, якщо запровадить акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні. Річ у тому, що введення акцизу є порушенням наданих державою, зокрема Кабінетом міністрів, гарантій іноземним інвесторам, пише "Оbozrevatel".

Про це заявили представники посольств і європейських організацій, які обговорювали питання впровадження "зеленого" акцизу в Україні.

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Зокрема, Рута Балтаус, група підтримки України в ЄС, заявила, що втратила стратегічне бачення розвитку сектору енергетики.

"Якщо сектор ВДЕ припинить свій розвиток, то як уряд буде виконувати Енергетичну стратегію, особливо в контексті майбутньої сертифікації ринку на відповідність ринковим правилам функціонування?" – заявила вона.

На думку Рути, те, що рішення про прийняття зеленого акцизу вже політично погоджено, викликає подив у інвесторів і міжнародних фінансових організацій.

Торстен Воллерт, керівник групи підтримки України з питань енергетики та навколишнього середовища Представництва ЄС, зазначив, що уряд повинен розуміти, до яких наслідків може привести непродумане рішення по акцизному збору для сектора ВДЕ.

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Водночас Джеофф Берлін, со-глава Ukraine Power Resources, повідомив, що президент України Володимир Зеленський втратив довіру до себе з боку американських інвесторів.

"Президент повинен розуміти, що він не має права так поводитися з американськими інвесторами в зелену енергетику і чекати на їх позитивне ставлення до себе", – заявив Берлін.

У свою чергу радник з питань торгівлі посольства Канади Адам Барболе підсумував, що Кабінет міністрів України ігнорує єдиний голос усіх посольств, що неприпустимо для держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий парламентом у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

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Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС із декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).