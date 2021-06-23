Україну душать борги, а українців – тарифи на тепло і воду. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Уряд України готується до відкриття ринку землі і спішно упорядковує необхідні для цього документи, а в Нацбанку тривають кадрові перестановки. Тим часом українцям повідомили про майбутнє подорожчання комуналки і величезні виплати за зовнішнім боргом країни.

10 млрд для кредиторів

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/ Фото: Официальный сайт НБУ, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати України за держборгом складуть 10 млрд доларів. Це майже третина золотовалютних резервів України, які становлять 27,8 млрд доларів. У Нацбанку вважають, що якщо до пікового місяця виплат – вересня – не вийде зняти програму МВФ з паузи, виникнуть ризики для макроекономічної стабільності України.

Тарифи на зльоті

Реклама Тепло і вода помітно подорожчають / Фото: Сьогодні, Shutterstock

Опалення та гаряча вода для українців подорожчають на третину до кінця 2021 року, підрахували в уряді. З 2022 року підвищення тарифів сповільниться. Прогнозується, що зростання тарифів на гарячу воду і опалення буде таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) у 2021 році;

на 6% (+/- 3 п.п.) у 2022 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) у 2023 році;

на 5% (+/- 3 п.п.) у 2024 році.

Холодна вода, до речі, за тим же прогнозом, зросте в ціні на 20% за рік.

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Земля позачергово

Реклама Шмигаль розкрив нюанс запуску ринку землі / Фото: Сьогодні, Кабинет министров Украины

Першочергове право на викуп землі отримають ті фермери, які вже користуються ділянками на правах оренди, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Для цього уряд вніс зміни до порядку ведення реєстру майнових прав на нерухоме майно. Крім того, всі угоди купівлі-продажу землі ретельно перевірятимуться. Нагадаємо, ринок сільгоспземлі в Україні запускається з 1 липня.

Гучний виліт з фінринку

НБУ заборонив роботу шести фінкомпаній / Фото: Сьогодні, НБУ

НБУ відкликав усі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній – "Анессі", "Будінвестконсалт-21", "Приват Інвестгруп", "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Причиною стала відмова від проведення позапланових перевірок – співробітників НБУ не допускали до документів, а представники самих компаній зникали в перший день перевірки.

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НБУ без Сологуба

Термін повноважень Сологуба майже закінчився / Фото: прес-центр НБУ

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб покине посаду 12 липня. Цей день стане останнім днем його повноважень, попри те, що формально строк закінчується 10 липня (це вихідний день). Наразі Сологуб відповідає за роботу блоку "Монетарна стабільність". Сологуб має намір перейти на роботу в офіс Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні. Його обов'язки не стосуватимуться співробітництва МВФ і України – він займатиметься корпоративним управлінням центробанків.

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