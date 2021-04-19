Українським політикам загрожує черговий розгляд у Вищому суді Лондона

Справа про вимагання частки в найбільшій газодобувній компанії України "Нафтогазвидобування" "слугою народу" Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни, оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від правлячої партії разом із криміналітетом втягнув і владу, – пише РБК в матеріалі "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування".

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За даними ЗМІ, у березні 2021 р. Семінський, використовуючи партійні зв'язки, зробив ряд спроб незаконного впливу на правоохоронну систему і суди. Крім того, провів зустріч із президентом на тему "Нафтогазвидобування". "Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в осяжній перспективі будуть займатися не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Подібна можливість передбачена акціонерною угодою "Нафтогазвидобування", – йдеться в публікації.

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Минулого тижня "Цензор.Нет" опублікував розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною у певних колах людиною". На ній співрозмовники в довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток у "Нафтогазвидобуванні", участь в них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади. Нагадаємо, Мельник є підозрюваним у справі про викрадення Семінського у 2012 році, яка тягнеться досі. Раніше Семінський сам публічно називав Мельника "ватажком банди", яка організувала викрадення, а потім цілих три роки тримала його у жахливих умовах. Водночас підозру в замовленні злочину вручено ексміністру транспорту, засновнику "Нафтогазвидобування" Миколі Рудьковському, сім'я якого володіє 25% компанії.

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