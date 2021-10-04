Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українських заробітчан в Польщі влаштовували нелегально: який штраф доведеться заплатити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 10:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Польські правоохоронці викрили фірму, яка нелегально працевлаштовувала іноземців – більшість з них громадяни України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі правоохоронці викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 300 українців.

Про це повідомляє польське медіа inPoland.

Реклама

Схему викрили співробітники прикордонної служби в Ольштині, під час перевірки агентств з працевлаштування.

Фірма надавала послуги з нелегального працевлаштування не лише громадянам України, а й іншим іноземцям.

Серед них 266 українців, 24 громадянина Грузії, 8 громадян Білорусі та один молдаванин.

Реклама

Нелегали працювали у містах Вармія і Мазури, а їх роботодавець не проінформував відповідні державні органи про надання роботи іноземцям.

Читайте також:

За це він має заплатити штраф у розмірі 30 тис. злотих.

Реклама

Українські заробітчани все частіше обирають Польщу, адже там їм пропонують безліч вакансій.

Найбільше заробляють у сфері ІТ, а друге місце посідає "Будівництво та нерухомість".

Українським ІТ-спеціалістам у середньому пропонують аж 86 тис. грн на місяць. У сфері будівництва зарплати також високі – до 60 тис. грн.

А от середня заробітна плата, яку пропонують українським заробітчанам польські роботодавці – 35 тис. грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти