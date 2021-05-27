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Українських чиновників перевірять на цифрову грамотність – Мінцифра запустила тест

27 травня, 15:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тест оцінює 30 компетенцій, тож кожен держслужбовець зможе знайти потрібне за своїм профілем

Міністерство цифрової трансформації, яке готує розмитнення через сматфон, запустило на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність для держслужбовців.

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Про це повідомила пресслужба міністерства на своєму сайті.

Тест оцінює 30 цифрових компетенцій, і кожен чиновник, який пройде його, отримає електронний сертифікат з результатами оцінки рівня цифрової грамотності.

Глава Нацагенції кваліфікацій Юрій Баланюк заявив, що цифрові компетентності не викликають запитання, потрібно це чи ні: "Це — чітка вимога часу і ринку праці. Професії потребують володіння цифровими навичками і без цих компетентностей працівник ставатиме неконкурентоспроможним. З кожним роком відсоток тих, хто володіє необхідними цифровими навичками, зростає, і насамперед — завдяки таким проєктам, як Цифрограм".

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Раніше в травні Мінціфра запустила на онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність для вчителів – "Цифрограм для вчителів".

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Також у травні міністерство запустило нову версію національного тесту на цифрову грамотність "Цифрограм 2.0" на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта".

Нагадаємо, 17 травня, Мінцифра на Diia Summit 2.0 презентувала нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатися на сайті і в мобільному додатку "Дія". Тепер зареєструвати ФОП, сплатити податки, змінити місце прописки чи замінити водійське посвідчення можна буде, не вдаючись до послуг чиновників.

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