Пенсії в Україні. Хто отримає десять виплат за один раз

Розмір таких пенсій визначатимуть, враховуючи весь накопичений стаж

Такі виплати будуть отримувати працівники сфери освіти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вирішили заохотити працівників сфери освіти, які виходять на пенсію за віком – отримають відразу 10 виплат.

Про це йдеться в Правилах пенсійного забезпечення працівників освіти, опублікованих Пенсійним фондом України.

Умови для видачі грошей:

повинен бути обов'язковий страховий стаж: у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років;

стаж повинен бути отриманий в установах державної або комунальної форми власності, на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років;

необхідно, щоб раніше пенсіонеру не призначалась пенсія.

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;

робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;

робота в позашкільних навчальних закладах на посаді керівників художніх керівників, керівників, завідуючих, директорів і їхніх заступників.

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Розмір пенсії будуть визначати з огляду на весь накопичений стаж. Він не залежить ні від посади, ні від установи, в якій стаж набуто, і заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (від 1854 до 1934 грн).

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За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.