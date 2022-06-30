Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Зміїний звільнили! 🛡 Саміт НАТО у Мадриді 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українські банки штормить: хто може не пережити фінансову бурю

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 червня, 13:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, які банки можуть не пережити нинішню фінансову ситуацію
Українські банки почали втрачати відсотковий дохід
Українські банки почали втрачати відсотковий дохід / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки починають втрачати відсотковий дохід, тому що боржники не сплачують їм взяті кредити.

Про це заявив системний аналітик Євген Істребін в коментарі UBR.ua.

Реклама

За словами експерта, зараз звітності банків публікуються із затримкою і це не дає можливості оцінити стан тієї чи іншої фінустанови.

"Уся проблема в тому, що звітність йде із затримкою у півтора місяці. Але це вже не діагноз, це вже посмертний огляд трупа буде. Оперативний діагноз ніхто не встановить, тому що дані публікують із півторамісячною затримкою", – вважає аналітик.

Експерт наголосив, що кредити банкам не віддають не лише підприємства на окупованих територіях, а й там, де воєнних дій немає. Це призводить до падіння відсоткового доходу.

Реклама

"Зараз усі банки в такій ситуації. Когось більше накриє, когось – менше. Підприємство може перебувати у Львівській області або за 500 км від фронту, але воно все одно може банкрутувати. Скорочення виробництва на 50%, завод у півзміни працює. Важко зараз, процентні доходи падають, резерви формують. Збитки за банківською системою показуються за травень по всій банківській системі – 10 млрд грн", – розповів Істребін.

Для кого це критично?

Якщо банк не сильно закредитувався до війни, то для нього така ситуація не буде смертельною. Тобто якщо фінустанова видала дуже багато кредитів, їхня невиплата завдасть сильного удару, а якщо трохи – то банк переживе цей сплеск.

Раніше ми писали, які фінустанови в Україні можуть накрити нова хвиля банкопада і розповідали, чому російські банки перестали відкривати своїм клієнтам валютні депозити.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,78 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19077.8

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1021.74

Litecoin (LTC)

50.63

Ripple (XRP)

0.31

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти