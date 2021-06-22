Українські АЕС у червні виробили електроенергії на 7% більше прогнозу, – "Укренерго"

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Виробництво електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) за 1-21 червня збільшилося на 6,7% – до 4,4 млрд кВт·годин у порівнянні із прогнозним планом.

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Про це повідомив системний оператор НЕК "Укренерго", інформує "Politeka".

За прогнозним балансом АЕС мали за перші три тижні червня виробити 4,1 млрд кВт·годин, натомість фактичний відпуск склав 4,4 млрд кВт·годин.

Доля АЕС у максимальні години навантаження на енергосистему коливалася в межах 50-55%. В нічні години доля АЕС досягала 72% (04:00 11 травня).

Нагадаємо, через аномальний обвал цін, спричинених махінаціями трейдерів на ринку електричної енергії, НАЕК "Енергоатом" змушений був оптимізувати роботу АЕС. Енергоблок Запорізької АЕС був тимчасово планово призупинений, що дало змогу зняти балансові обмеження з інших АЕС компанії.

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Державний НАЕК "Енергоатом" є найбільшим виробником електроенергії в Україні з долею виробництва на рівні 52%. Компанія управляє 4 АЕС загальною встановленою потужністю 13 825 МВт.