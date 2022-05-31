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Українкам пропонують нові вакансії у Польщі – де можна отримувати на 40% більше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 16:59
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Експерти розповіли, як ринок праці Польщі підлаштовується під нові обставини
Польща активно запрошує на роботу українських жінок
Польща активно запрошує на роботу українських жінок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Польщі українським жінкам починають пропонувати "чоловічу роботу". Таким чином роботодавці намагаються закрити "чоловічі вакансії", кількість яких зросла через дефіцит робочої сили, а також дати можливість українкам працевлаштуватися і заробити.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Найпершою почала адаптуватися логістична галузь, там жінкам пропонують вакансії комплектувальниць товарів на складах. Щоб найняти таких працівниць, на деяких складах зменшують вагу посилок до комфортної для жінок.

Українок навіть відправляють до спеціальних шкіл, оскільки у Польщі починається "високий" сезон у сферах логістики та торгівлі і потрібні, наприклад, оператори автонавантажувача.

"Раніше цю роботу так званих "карщиків" виконували тільки чоловіки. Нині жінки, які виїхали з України, рятуючись від війни, зможуть освоїти цю професію абсолютно безкоштовно після тижневих курсів і отримати відповідний сертифікат", – стверджує Директор департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

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За її словами, це є можливістю для жінок влаштуватися на роботу із зарплатою на 40% вище, ніж для некваліфікованих робітників.

Окрім цього, деякі підприємства харчової промисловості створили для українок спеціальний графік, щоб вони могли працювати позмінно і мати час на догляд за дітьми.

Що будет з ринком вакансій?

За прогнозами Gremi Personal, кількість вакансій для жінок найближчим часом зростатиме, лише за минулий тиждень їх стало на 10-15 % більше.

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Без знання мови українки зможуть заробити біля 3400- 3600 злотих на місяць (23,5 – 25 тис. грн). Можна влаштуватися на підприємства харчової промисловості, логістичні склади та у сферу обслуговування.

Де не вистачає працівників?

Раніше ми розповідали, що в Польщі посилюється дефіцит кадрів через те, що багато українських чоловіків виїхали захищати свою країну, а інші сезонні працівники не приїдуть цього року на відповідні роботи.

Згідно з даними Gremi Personal, найбільше зріс попит на заробітчан у таких галузях:

  • харчовій промисловості;
  • торгівлі;
  • логістиці;
  • електронній комерції.

Дуже сильно зросла кількість "чоловічих" вакансій, приблизно на 20% за кілька тижнів.

"Сьогодні" раніше писали, чому деяких українців не пускають назад до Польщі і розповідали, чому країна перестане постачати Україні безкоштовне паливо.

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