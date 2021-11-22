Українець витратив цілий день і не зміг забрати посилку з "Укрпошти" – що відповіли у компанії

Клієнт "Укрпошти" розповів про кілометрові черги у відділенні та проблеми зі службою підтримки

Клієнт "Укрпошти" поскаржився на відсутність сервісу / Фото: Колаж: Сьогодні

На поштового оператора "Укрпошта" поскаржився клієнт обурений кілометровими чергами і відсутністю належного сервісу.

Свій відгук чоловік написав на особистій сторінці у Facebook.

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Чоловік мав отримати посилку на "Укрпошті", хоча від самого початку був проти, але відправник настояв саме на цьому сервісі.

Спочатку клієнт чекав свою посилку цілий тиждень, а потім з’ясувалося, що у цей час проводилась акція.

"Відверто кажучі, "Укрпошта" і без акції не взмозі забезпечити відсутність черг, а тут просто гвалт. Черга стоїть на вулицю. Всередині приміщення, в пандемію теж черга, побачите на фото. А недолуге керівництво таким гігантом, досі не забезпечило персонал сканерами і нормальним ПО, так само як і достатньою кількістю платіжних терміналів навіть по Києву", – пише чоловік.

Тоді він згадав про можливість замовити посилку додому за додаткові гроші, однак опція зв’язку з оператором виявилась неактивною.

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"Гугл дає номер телефону гарячої лінії "Укрпошти", 0800. Там робот, нарешті, але ж підхід як завжди. Четвертий пункт меню, кур'єрська доставка посилок, каже натисніть "0" для зв'язку з оператором, а далі все по новій.Під меню "0" запрограмувати забули", – жаліється клієнт.

Що відповіли в "Укрпошті"?

Співробітники компанії відповіли на гнівний відгук і заявили, що їм прикро за цей негативний досвід клієнта.

"З чергами вже працюємо і скоро буде низка заходів по їх скороченню. Черги в кожному відділенні залежать, зокрема, від дня тижня, так званих "пікових годин" та, звісно, організації процесу роботи у самому відділенні", – написали представники "Укрпошти".

Також у службі підтримки попросили індекс поштового відділення, щоб розібратися у ситуації.

Нова схема обману через "Нову пошту"

Інтернет шахраї вигадали нову схему обману українців, прикидаючись покупцями на крупних маркетплейсах.

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Вони пишуть продавцям дорогих товарів, що готові надіслати їм передплату за товар, однак як умову просять надати номер експрес-накладної про відправлення товару.

Потім власнику пропонується вказати одержувачем самого себе, ніби то переконатись що жодного ризику немає, а потім змінити дані одержувача і мобільному додатку.

За цей час шахрай швидко підробляє документи та забирає дорогий товар з пошти замість власника.

"Сьогодні" також писали, що "Укрпошта" та "Нова пошта" змінюють ціни на свої послуги.

Окрім цього ми розповідали, як працюватимуть відділення пошти у "червоній зоні".