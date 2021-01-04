Україні потрібно актуалізувати Нацплан по скороченню викидів, – експерт

Виконання вимог НПСВ може привести до втрати найефективніших блоків ТЕС та ТЕЦ

Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів, який почав діяти з 2021 року, оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

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Про це заявив експерт із питань енергетики Сергій Чех, нагадавши, що план передбачає виведення в ремонти енергоблоків сукупною потужністю 12 ГВт, повідомляє "znaj.ua".

"Питання в пошуку коштів для фінансування цих заходів, тому що за багатьма показниками, якщо не буде допомоги галузевої або державної централізованої, то ці блоки, найімовірніше, будуть виведені з експлуатації назавжди. У міру або адміністративної заборони на них працювати, або непомірних через викиди штрафів, що економічно знищить ці генеруючі одиниці", – сказав Чех.

За його словами, представники генеруючих компаній дуже чітко все прорахували і розуміють, що без актуалізації Наплану з боку Міністерства енергетики і Кабміну загалом, у країні буде дефіцит енергогенеруючих потужностей вже найближчими роками, оскільки проєктів із будівництва маневруючих потужностей для енергосистеми немає.

"Нічого практично не зроблено в процедурі проведення конкурсів зі створення резервів генерації", – пояснив експерт.

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Як повідомлялося, на думку президента Українського Національного комітету CIGRE Олександра Светелика, Україні загрожує втрата енергетичної безпеки через примусове виведення у тривалі ремонти енергоблоків теплоелектростанцій, якщо не зрушити терміни реалізації Національного плану зі скорочення викидів (НПСВ), впровадження якого очікується із 2021 року.

Примусова зупинка блоків теплоелектростанцій (ТЕС) для виконання вимог не актуального (НПСВ) створить дефіцит генеруючих потужностей в Україні, який доведеться покривати за рахунок імпорту електроенергії з Росії, Білорусі.

Довідка. Національний план скорочення викидів затверджено у 2017 році, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

Після ухвалення НПСВ майже нічого не було зроблено, щоб він запрацював із 2021 року. Прописавши вимоги, які повинні виконуватися установками, законодавці не передбачили джерела фінансування їх модернізації, що поставило на паузу втілення плану. Обсяг необхідних коштів оцінюється у 4,13 млрд євро.

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