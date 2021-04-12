Україні загрожує невиконання Паризької кліматичної угоди через проблеми в зеленій енергетиці, – Зінченко

Україна втрачає іноземні інвестиції через регуляторний тиск на інвесторів та зрив у виконанні державних зобов’язань, зокрема в секторі зеленої енергетики.

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Про це повідомив член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко, коментуючи заяву НБУ про відтік іноземних інвестицій в Україні у 2020 році в обсязі 0,9 млрд дол., пише "Politeka".

"Я впевнений, що будь-які інвестори, будь-які галузі української економіки, а ми дуже залежні від іноземних інвестицій, дуже уважно стежили за тими обов’язками та обіцянками, що взяла на себе держава Україна стосовно інвесторів в зелену енергетику. І будь-які інвестори вони приймають рішення на базі таких фактів. Я думаю, що було також однією з причини".

Він підкреслив, що одна з причин зневіри іноземних інвесторів в Україну є посилення регуляторного тиску та ризики для інвесторів.

На думку експерта, Україна на державному рівні має мислити стратегічно. Тобто якщо всі країни світу бачать перспективу у зеленій трансформації економік за рахунок у тому числі збільшення долі зеленої відновлюваної енергетики в структурі енергогенерації, то й Україна має йти цим шляхом.

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Він повідомив, що в країні є ряд стратегій, які передбачають скорочення виробництва електроенергії на вугільних електростанціях, адже на них припадає 70% викидів.

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"Як держава буде в рамах Паризької угоди ці обов’язки по скороченню виконувати, якщо не за рахунок збільшення долі зеленої відновлюваної генерації? Іншого шляху немає. І я маю надію, що держава знайде консенсус з інвесторами, і інвестори не будуть виходити з цих проєктів", – підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів у 2020 році становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

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