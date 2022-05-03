Українці за кордоном: що треба знати, аби не втратити статус біженця

Розповідаємо, які є особливості переміщення територією ЄС та повернення в Україну для тих, хто отимав статус біженця

Є певні відмінності між статусом біженця і особи, що отримала тимчасовий захист / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 10% українців уже покинули країну через війну і оселилися переважно у країнах Євросоюзу. Більшість отримали статус біженця або ж особи, що перебуває під тимчасовим захистом ЄС. І такі статуси мають свої особливості.

Провідна юристка аутсорсингової компанії Nota Group Ганна Жакот розповіла Mind, що важливо знати, аби не втратити такий статус.

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Переміщення країнами ЄС

Коли українець отримує тимчасовий захист на території європейської держави, він має цей захист протягом певного часу. У цесь цей період він може перебувати у цій державі без жодних проблем.

Але якщо українець забажає покинути ту державу, і поїхати в будь-яку іншу, то в такому випадку діють стандартні правила, які встановлені для українських туристів та передбачені загальним безвізовим режимом за умови наявності біометричного паспорта.

"Такий виїзд та перебування в іншій країні Шенгенської зони можливі, але за умови загальної тривалості не більше 90 днів протягом 180 днів у одній країні. З цього правила є певні виключення. Деякі країни (серед них наразі Польща та Грузія) зробили винятки для українців та подовжили такі строки. При цьому кількість країн ЄС, до яких особа може завітати на 90-денний термін, не обмежена", – пояснила експертка.

Але важливо пам'ятати, що офіційне право на працевлаштування українцеві може надати тільки та держава, яка надала офіційний тимчасовий захист (окрім випадків, коли в людини є цільовий дозвіл на роботу в іншій країні).

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Як змінити країну тимчасового захисту

Українці можуть змінювати держави, у яких хочуть мати тимчасовий захист. Однак перед цим потрібно попередити країну, у якій вже такий статус є, про такі плани.

Тільки тоді дія тимчасового захисту в цій країні припиняється, а особа обмежується у правах, передбачених статусом.

А якщо людина із статусом біженця хоче отримати укриття в іншій країні, то в такому випадку доведеться розпочинати процес отримання цього статусу в іншій державі з початку.

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Як повернутися в Україну

Зробити можна це в будь-який момент, проте люди зі статусом біженців і особи, що перебувають під тимчасовим захистом ЄС, повинні діяти за різними процедурами.

Якщо біженець повернеться на територію власної держави, це означатиме повернення під її захист. А отже, статус біженця втратиться автоматично.

А от особи під тимчасовим захистом мають право повернутися у свою країну і зберегти свій статус.

"Якщо особа, яка користується тимчасовим захистом, має потребу поїхати до іншої країни, не члена ЄС чи Шенгенської зони, вона не втрачає належних їй пільг за умови подальшого повернення. Проте деякі країни ЄС на рівні внутрішнього законодавства можуть встановлювати строки для перебування українців за межами таких країн-надавачів захисту до моменту їх повернення без втрати такого статусу. Як правило, цей строк складає 30 днів (наприклад, у Польщі, що прийняла найбільшу кількість українців). Варто також зауважити, що в деяких країнах такого обмеження немає взагалі", – зауважила юристка.

Є ще деякі країни з особливостями. Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн не є країнами ЄС, але вони є країнами Шенгенської зони. Тому українці можуть прибувати до цих країн після перетину Шенгенської зони, але умови тимчасового захисту на їхніх територіях будуть відрізнятися від прав, які гарантують країни ЄС.

Тому перед виїздом і будь-якими змінами у своєму статусі за кордоном варто перевіряти актуальну інформацію щодо політики конкретної держави у цьому питанні.

Де вищі зарплати і більше вакансій для українців за кордоном

"Сьогодні" розповідали, що у березні-квітні найбільше українців шукали місце у країнах ЄС та Ізраїлі. Також у березні у Польщі було півтори тисячі оголошень про роботу, а вже в квітні їх було лише 700. А в Угорщині навпаки кількість оголошень збільшилась.

В Угорщині, Болгарії та Чехії середні зарплати зросли. Зараз вони становлять 23 750 грн, 25 000 грн та 40 305 грн відповідно. Найбільше зарплати зменшились у Нідерландах.

Читайте у нашому матеріалі, який рівень зарплат в інших країнах, яких фахівців зараз шукають найбільше, та як правильно шукати роботу за кордоном.

Ми також розповідали, де українці можуть знайти безоплатний прихисток за кордоном, та писали про нові житлові комплекси у Київській області, які побудують для тих, хто втратив під час війни житло.