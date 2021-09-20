Українці стали світовими лідерами в споживанні деяких продуктів

Країною з найвищим рівнем ринкової вартості гарбуза в 2020 році став Китай – 6,6 млрд доларів

Українці найбільше в світі споживають гарбузів та кабачків / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна стала лідером серед країн світу за споживанням гарбуза і кабачків в 2020 році – 33 кг на людину в рік. Друге місце займає Алжир з показником 10,4 кг на людину в рік.

Про це йдеться в звіті аналітичного агентства IndexBox, передає Agrotimes .

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Італія на третьому місці серед країн з найбільшим показником споживання гарбуза і кабачків – 9,7 кг на людину в рік, в Росії – 8, 7 кг на людину в рік, а в Туреччині і – 6,4 кг на людину в рік.

Країнами з високим рівнем ринкової вартості гарбуза в 2020 році стали:

Китай – 6,6 млрд доларів;

Індія – 5 млрд доларів;

США – 1,2 млрд доларів.

Частка яких склала 51% від загального світового ринку.

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Після них йшли Бангладеш, Італія, Україна, Росія, Туреччина, Алжир і Індонезія з часткою в 18%.

Світовий імпорт гарбуза і кабачків в 2020 році скоротився на 4,2% до 1,5 млн тонн в натуральному вираженні і виріс на 14,8% до 1,6 млрд доларів – в грошовому.

Основні країни імпортери гарбуза і кабачків в 2020 році

США – 555 тис. тонн (37% від загального світового обсягу імпорту);

Франція – 168 тис. тонн (11% від загального світового обсягу імпорту);

Німеччина (8,3%);

Велика Британія (6,3%);

Японія (6%).

Загальна частка імпорту Канади (60 тис. тонн), Іспанії (38 тис. тонн), Італії (35 тис. тонн), Бельгії (28 тис. тонн) і Південної Кореї (25 тис. тонн) в 2020 році склала 12% від світового обсягу імпорту.

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Найбільш помітні темпи зростання імпорту гарбуза і кабачків в 2020 році зафіксовані в таких країнах:

Канада (+ 24,2%);

Нідерланди (+ 15,7%);

Велика Британія (+ 15,7%);

Німеччина (+ 13,6%);

Бельгія (+ 13,5%);

Тим часом імпорт гарбуза і кабачків в Японії скоротився на 4,8%.

Самою найбільшою країною-імпортером гарбуза і кабачків в світі в грошовому співвідношенні є США (530 млн доларів) з часткою 33% від загального обсягу імпорту. Далі йдуть Франція (205 млн доларів) – 13% від загального обсягу імпорту і Німеччина з часткою в 12%.

Середня ціна імпорту гарбуза і кабачків в 2020 році збільшилася на 20% в порівнянні з попереднім роком (+1055 доларів за тонну). Німеччина стала країною з найвищою імпортною ціною 1499 доларів за тонну. А найнижча ціна за тонну зафіксована в Південній Кореї – 586 доларів за тонну.

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