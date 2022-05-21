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Українці зробили вибір: якою буде нова воєнна марка від "Укрпошти"

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 травня, 14:07
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Третю воєнну марку від "Укрпошти" обирали протягом тижня, попереду ще одне голосування
"Укрпошта" готує нові опитування щодо марок
"Укрпошта" готує нові опитування щодо марок / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Нещодавно "Укрпошта" анонсувала старт продажу другої серії марок про "російський воєнний корабль". Тим часом українці голосували за нову воєнну марку.

Голосування відбувалося в "Дії" та на сайті пошти. Пресслужба "Дії" повідомила, що опитування завершилось, і найбільше голосів отримав варіант "Доброго вечора, ми з України".

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Проголосувало майже 650 тис. українців

Із майже 650 тис. людей, 550 тис. віддали свій голос у "Дії". Дані із застосунку разом із даними з сайту "Укрпошти" показали, що українці голосували за варіанти так:

  • 229 783 людей проголосували за варіант "Доброго вечора, ми з України";
  • 182 236 голосів – "Пес Патрон";
  • 88 035 – "путін, москва палає, Гаага чекає";
  • 79 476 – "Героям слава";
  • 68 104 – "Ой у лузі червона калина".

У "Дії" зазначають, що невдовзі буде оголошено нове голосування за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

"Мрію у нас не відібрати"

Раніше "Сьогодні" розповідали, що "Укрпошта" надрукує нову поштову марку, присвячену знищеному російськими окупантами найбільшому у світі транспортному літаку Ан-225 "Мрія"

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Марка буде із малюнком 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.

Раніше стало відомо, що в Україні надрукують марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї обиратимуть українці шляхом онлайн-голосування.

Крім того, ми писали, чим тепер можуть користуватися клієнти "Укрпошти" онлайн, і за скільки продали першу марку з кораблем.

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