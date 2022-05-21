Українці зробили вибір: якою буде нова воєнна марка від "Укрпошти"

Нещодавно "Укрпошта" анонсувала старт продажу другої серії марок про "російський воєнний корабль". Тим часом українці голосували за нову воєнну марку.
Голосування відбувалося в "Дії" та на сайті пошти. Пресслужба "Дії" повідомила, що опитування завершилось, і найбільше голосів отримав варіант "Доброго вечора, ми з України".
Проголосувало майже 650 тис. українців
Із майже 650 тис. людей, 550 тис. віддали свій голос у "Дії". Дані із застосунку разом із даними з сайту "Укрпошти" показали, що українці голосували за варіанти так:
- 229 783 людей проголосували за варіант "Доброго вечора, ми з України";
- 182 236 голосів – "Пес Патрон";
- 88 035 – "путін, москва палає, Гаага чекає";
- 79 476 – "Героям слава";
- 68 104 – "Ой у лузі червона калина".
У "Дії" зазначають, що невдовзі буде оголошено нове голосування за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".
"Мрію у нас не відібрати"
Раніше "Сьогодні" розповідали, що "Укрпошта" надрукує нову поштову марку, присвячену знищеному російськими окупантами найбільшому у світі транспортному літаку Ан-225 "Мрія"
Марка буде із малюнком 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.
Раніше стало відомо, що в Україні надрукують марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї обиратимуть українці шляхом онлайн-голосування.
Крім того, ми писали, чим тепер можуть користуватися клієнти "Укрпошти" онлайн, і за скільки продали першу марку з кораблем.