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Українці поскаржилися на якість послуг і товарів: чим незадоволені найбільше

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
19 серпня, 19:45
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Люди незадоволені якістю житлово-комунальних послуг і тим, як виконується гарантійний ремонт
В Україні найбільше незадоволені якістю одягу і техніки. Колаж: "Сьогодні"
В Україні найбільше незадоволені якістю одягу і техніки. Колаж: "Сьогодні"

Українці найбільше незадоволені якістю придбаної побутової техніки, одягу і послуг ЖКГ. Порушення найчастіше пов'язані з відсутністю правдивої інформації про продукцію або продавця.

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Про це в Facebook розповіла голова Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

За її словами, відсутність потрібної і доступної інформації про продавця – майже дві третини всіх порушень.

"63% всіх порушень стосуються відсутності необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця. 10% – порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи або надання послуги, відмову споживачу в реалізації його прав і реалізація простроченого товару – по 6 % від усіх порушень ", – розповіла Магалецька.

У сфері торгівлі найбільше скаржаться після:

  • придбання побутової техніки;
  • телефонів;
  • одягу;
  • взуття.
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А ось в сфері послуг серед лідерів за скаргами:

  • житлово-комунальні послуги;
  • здійснення гарантійного ремонту.

Українці скаржаться на бідність

Велика частина українців відносить себе до категорії бідних громадян, тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу, вважаючи себе досить забезпеченими. Бідними вважають себе 67,1% опитаних українців.

За останній рік ситуація з матеріальним становищем у українців склалася таким чином:

  • покращився – 2%;
  • швидше покращився – 4,2%;
  • залишилося без змін – 42,3%;
  • скоріше погіршився – 29,5%;
  • погіршився – 22%.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

А журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи і скільки там можна заробити:

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