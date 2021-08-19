Українці поскаржилися на якість послуг і товарів: чим незадоволені найбільше

Українці найбільше незадоволені якістю придбаної побутової техніки, одягу і послуг ЖКГ. Порушення найчастіше пов'язані з відсутністю правдивої інформації про продукцію або продавця.
Про це в Facebook розповіла голова Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.
За її словами, відсутність потрібної і доступної інформації про продавця – майже дві третини всіх порушень.
"63% всіх порушень стосуються відсутності необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця. 10% – порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи або надання послуги, відмову споживачу в реалізації його прав і реалізація простроченого товару – по 6 % від усіх порушень ", – розповіла Магалецька.
У сфері торгівлі найбільше скаржаться після:
- придбання побутової техніки;
- телефонів;
- одягу;
- взуття.
А ось в сфері послуг серед лідерів за скаргами:
- житлово-комунальні послуги;
- здійснення гарантійного ремонту.
Українці скаржаться на бідність
Велика частина українців відносить себе до категорії бідних громадян, тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу, вважаючи себе досить забезпеченими. Бідними вважають себе 67,1% опитаних українців.
За останній рік ситуація з матеріальним становищем у українців склалася таким чином:
- покращився – 2%;
- швидше покращився – 4,2%;
- залишилося без змін – 42,3%;
- скоріше погіршився – 29,5%;
- погіршився – 22%.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.
А журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи і скільки там можна заробити: