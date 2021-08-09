Українці поскаржилися на бідність, а ціни на продукти знову злетіли – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні підвищились ціни. Колаж: "Сьогодні"

У липні в Україні зросла інфляція в річному вираженні до 10,2%, а виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик вирішив піти у відставку.

Ціни на автогаз злетіли

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У понеділок, 9 серпня, в Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр.

У мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр, до 17 грн.

А ось на 20 копійок ціни підняли такі заправки: "Паралель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7", Marshal.

В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Споживчі ціни знову підскочили

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Споживча інфляція в Україні в липні 2021 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2020 року, зросла до 10,2%. Це на 1 відсотковий пункт нижче, ніж було зафіксовано в червні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 6,5%.

Продукти харчування й безалкогольні напої. Ціни в липні знизилися на 0,1%. При цьому найсильніше подешевшали овочі – на 8,1%. На 0,5-0,7% знизилися ціни на соняшникову олію, сало і фрукти. Зате подорожчав цукор на 6,7%, а м'ясо, м'ясні продукти, масло, кисломолочна продукція, сметана, яйця – на 0,3-0,8%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби. Ціни на цю категорію товарів підвищилися на 0,8%, в т.ч. на тютюнові вироби – на 0,9%, на алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг та взуття. Ці товари, за підрахунками Держстату, подешевшали на 5,2%. Зокрема, ціни на взуття знизилися на 5,8%, на одяг – на 4,7%.

Транспорт. Послуги транспорту подорожчали на 1,1% насамперед за рахунок подорожчання пального та мастил на 2,7%.

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Керівник "Укрзалізниці" йде у відставку

Виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик йде у відставку – його заяву про звільнення задовольнила наглядова рада.

Іван Юрик продовжить виконувати свої обов'язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів задовольнити зазначену заяву і прийняти відповідне рішення. Його наступником може стати Олександр Камишін.

Іван Юрик йде у відставку. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Укрінформ

Українці поскаржилися на бідність

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Більша частина українців відносить себе до категорії бідних громадян, тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу, вважаючи себе досить забезпеченими. Бідними вважають себе 67,1% українців.

У більшості опитаних за останній рік матеріальне становище залишилося без змін (42,3%), у решти ситуація склалася таким чином:

поліпшилось – 2%;

швидше поліпшилось – 4,2%;

скоріше погіршилось – 29,5%;

погіршилось – 22%.

Зелене світло для "інвест-нянь"

У понеділок, 9 серпня, Кабінет міністрів України прийняв необхідні підзаконні акти для практичної реалізації закону про "Інвест-няню". Тепер потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки.

Прийняття постанови дозволить контролювати реалізацію інвестиційних проєктів із значними інвестиціями і те, як держава надає підтримку. На сьогодні є вже більше 25 інвесторів, які хочуть скористатися "інвест-нянями" і звернулися до UkraineInvest.

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