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Українці отримають доплати до пенсії: хто може на них розраховувати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 06:30
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Пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії за кожен понаднормовий рік
Підвищення не може бути більшим, ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком
Підвищення не може бути більшим, ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців після перегляду прожиткового мінімуму підвищуються і доплати до пенсій за понаднормовий стаж.

Як повідомив "На пенсії" незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін, таке підвищення може виявитися мізерним.

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Пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії за кожен повний рік, відпрацьований понад 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Але, підвищення не може бути більшим, ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком.

Це стосується тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок після з жовтня 2011 року. А для тих, хто вийшов на пенсію раніше – понаднормовим вважається стаж, відпрацьований понад 20 років для жінок та 25 – для чоловіків.

Вже з 1 грудня мінімальна пенсія виросте до 1934 грн, а максимальна надбавка за один рік понаднормового стажу збільшиться до 19,34 грн і за 10 років стажу понад норму доплачуватимуть вже 193,4 грн. Зараз же вони отримують 185,4 грн доплати.

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Підвищення пенсій

З 1 грудня в Україні збільшать пенсії. Індексацію проведуть через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років буде – 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Раніше "Сегодня" публікували список банків, де можна одержати пенсійні виплати.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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