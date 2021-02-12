Чому в Україні стрімко зростають борги за комуналку і до чого тепер готуватися

Домогосподарства за 2020 рік накопичили боргів на 10 мільярдів гривень

Днями українці отримають рахунки на оплату комунальних послуг за січень. Суми в них виявляться більшими, ніж у торішніх платіжках, бо зросли тарифи на газ, опалення, воду, до того ж, за вікнами мороз. На жаль, багато споживачів поки не повністю розрахувалися за минулий рік. За даними Держслужби статистики, борги за комуналку в 2020 році зросли на 9,9 млрд грн у порівнянні з 2019 роком і становлять 73,6 млрд грн.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, за що населення розраховується найкраще, за що найгірше, чого очікувати в 2021 році і роз'яснив, як бути тим, хто не в змозі повністю оплачувати воду, газ, "ток" і тепло.

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Як ростуть борги

Держстатистики підрахувала: у грудні 2020 роки українці сплатили тільки 72,6% рахунків за комунальні послуги або 20,3 млрд грн. Це більше, ніж у листопаді (було сплачено за все 52,4%), але менше, ніж у грудні 2019 року – було 79,3% або 13,3 млрд грн. При цьому в листопаді 2020 роки за комуналку населенню нараховано 22 млрд грн, в грудні 2020 року – вже 28 млрд грн.

Для порівняння: в грудні 2019 року через теплу зиму і нижчі тарифи на газ, воду і опалення рахунки були набагато меншими – всього 17 млрд грн.

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За підсумками 2020 роки українці недоплатили комунальним службам 73,6 млрд грн з урахуванням боргів попередніх років. Тобто, за рік заборгованість збільшилася на 15,5%.

Скільки і за що винні

Найбільші борги населення – за поставки природного газу: на кінець грудня 2020 року заборгованість склала 31,5 млрд грн (+3,6 млрд грн у порівнянні з 2019 роком). За опалення і гарячу воду борг 24,1 млрд грн (+3,7 млрд грн), за електроенергію – 6,1 млрд грн (+0,7 млрд грн), за холодну воду і водовідведення – 5,7 млрд грн (+ 1,6 млрд грн), за управління будинками – 5,1 млрд (не змінився), за вивезення сміття – 1,1 млрд грн (+0,3 млрд грн).

Кращі й гірші

За підсумками 2020 року найкраще українці розраховувалися за холодну воду і водовідведення – оплата 101,2% (погашена частина попередніх боргів), за вивезення сміття – 100,2%, за управління багатоквартирними будинками- 100%. Найгірше оплачували опалення та гарячу воду – 58,1% і природний газ – 69,9%. За електроенергію оплата склала 89,3%.

Ми визначили кращих і гірших платників за комунальні послуги по регіонах як в цілому, так і за видами послуг.

Найвищий рівень оплат у Чернівецькій області – 86,5%, найнижчий у Луганській – 63,1%.

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Найкраще платять за газ також на Буковині – 85,9%, найгірше – в Одеській області – 52,7%.

Найвищий відсоток оплати рахунків за опалення на Волині – 87,6%, найнижчий – на Херсонщині – 34,2%.

За холодну воду найкраще платять у Чернівецькій області – 111,5% від виставлених рахунків, тобто погашають накопичені борги. А найгірше – у Волинській – 86,6%.

За обслуговування будинків у лідерах по оплаті Закарпаття – 117,1%, в аутсайдерах Луганщина – 94,5%.

За вивезення сміття найкраще розраховуються мешканці Житомирщини, найгірше – жителі Дніпропетровщини – 92,1%.

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Нарешті, по оплаті за електроенергію кращі знову буковинці – 97,6% оплат, найгірші – запорожці – 84,4%.

Окремо наведемо цифри по Києву: в грудні 2020 року жителі столиці сплатили за газ 73,2% сум за рахунками, за тепло і гарячу воду – 65%, за холодну воду – 105%, за обслуговування будинків – 99,8%, за вивезення сміття – 90,% за "струм" – 88%.

Більш докладно про розрахунки в 2020 році за комунальні послуги – в інфографіці.

Що буде з боргами далі

Експерти впевнені: борги за комуналку в 2021 році продовжать зростати.

Головних причин три:

- збільшення числа тих, хто не може повністю оплатити рахунки, при цьому не отримує субсидії;

- мораторій на час карантину на відключення споживачів від компослуг;

- небажання комунальних структур займатися стягненням несплати навіть з тих, хто заборгував їм десятки тисяч гривень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав ще один фактор зростання боргів у цьому році, перш за все за газ та опалення: холодна зима, якої не було в сезоні-2019-20 рр.

"Коли за вікном сильні морози, очевидно, що споживання газу і гігакалорій зростає, це набагато збільшує цифри в платіжках, – аналізує Олег Пендзин. – Звідси таке значне зростання неплатежів в листопаді і грудні минулого року. До кінця отопсезону борги будуть стрімко накопичуватися. Через два місяці може бути 80 млрд грн заборгованості. При цьому в Україні майже не діє програма енергозбереження: більшості домовласників недоступні дешеві кредити на термомодернізацію будинків ".

Глава Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко констатував, що зростання тарифів на комуналку випереджає зростання доходів населення, що призводить до накопичення боргів.

"В умовах браку доходів і мораторію на відключення споживачів від компослуг навіть там, де це можливо технічно – газ в приватному секторі, електроенергія – люди зробили вибір, на що можна не витрачати гроші: вони накопичують борги за комуналку. Їх зростання до кінця отопсезона перевищить 80 млрд грн. А навесні і влітку борг буде поступово скорочуватися ".

Як бути тим, хто не може оплачувати компослуги

Нагадаємо: українцям, витрати у яких по рахунках перевищують 15% доходів, держава надає субсидію на оплату комунальних послуг.

Але не всім: кому з малозабезпечених субсидія не призначається, читайте в статті Субсидії на комуналку: відповіді на 10 головних питань

За даними Мінсоцполітики, в грудні 2020 року субсидії отримували 3,05 млн домогосподарств (20,3%), в січні 2021 року – 2,78 млн (18,5%). Очевидно, що, в поєднанні зі зростанням оплати за опалення через нинішню сувору зиму, зниження кількості субсідіантів призведе до накопичення нових боргів за комунальні послуги.

Цивілізований вихід для неплатників – реструктуризація (розстрочка) боргів. На жаль, таких людей серед боржників мізер. За даними Держстатистики, за січень-грудень 2019 року було укладено всього 68,6 тис. Договорів на 532,5 млн грн (0,8% від суми всіх боргів). За січень-грудень 2020 року було укладено 47,1 тис. Договорів на 500,4 млн грн (менше 0,7% від суми всіх боргів).

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