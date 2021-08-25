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Українці отримуватимуть по 7 тисяч гривень пенсії – список умов

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
25 серпня, 07:01
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У Міністерстві соціальної політики пояснили, хто зможе претендувати на пенсію в розмірі 40-45% від зарплати
Накопичувальну систему пенсій хочуть ввести з 2023 року
Накопичувальну систему пенсій хочуть ввести з 2023 року

Після запуску накопичувальної пенсійної системи українці зможуть отримувати 7 тис. гривень пенсії за таких умов:

  • біла зарплата не менше 15 тис. гривень;
  • 4% відрахувань (половина від роботодавця) від зарплпти на накопичувальний рахунок протягом 35 років (наприклад, в разі роботи та відрахувань з 25 до 60 років);
  • прибутковість накопичень за весь час – не менше, ніж 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції на рік);
  • збереження середньої пенсії із солідарної системи не нижче 3,6 тис. гривень.
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Такі розрахунки містяться в інформаційному листі Міністерства соціальної політики.

"Разом з солідарної пенсією людина буде отримувати 6741 гривню, що становить 45% від його зарплати ... Пенсію з двох джерел на рівні не нижче 40% від заробітної плати відповідає стандартам, які Україна взяла на себе зобов'язання виконувати згідно з конвенцією МОП", – зазначили у відомстві.

При розрахунках передбачалося, що людина буде отримувати близько 7 тис. гривень на місяць протягом 15 років.

Як працюватимуть накопичувальні пенсії

У Раді вже зареєстрований законопроєкт (№2683-3) про накопичувальних пенсії. Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

До цього воно було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізичних осіб (з 18% до 16%).

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При цьому експерти знайшли у накопичувальної пенсійної системи три основні ризики:

  • відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;
  • нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;
  • відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

Нагадаємо, також батькам тяжкохворих дітей переглянуть стаж для пенсії.

До того ж деякі категорії українців можуть підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки.

При цьому українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік:

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