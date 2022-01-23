Українці кидають сім'ї? Скільки заробітчан готові переїхати до Польщі назавжди

Розповідаємо чому українці все частіше обирають Польщу для життя і хто готовий перевезти туди родину

Скільки українців хоче залишитись у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща – найпопулярніша країна для українських заробітчан, але дехто їде туди не тільки на заробітки.

"Сьогодні" поспілкувалися з директором Департаменту рекрутації агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Анною Джоболда і дізналися, чи беруть українці із собою сім'ю та на скільки готові їхати.

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Останні 5-7 років до Польщі їдуть не лише на заробітки, а й українці, які свідомо обирають цю країну для життя. Їх приваблює безпека та стабільність розповідає експерт.

"Ми спостерігаємо таку тенденцію – спочатку приїжджає хтось один із сім'ї попрацювати 3-4 місяці на заводах, освоюється, накопичує "фінансову подушку", а потім поступово перевозить сім'ю", – каже Джоболда.

За її словами, все частіше заробітчани цікавляться, як влаштувати дітей у польські дитсадки та школи.

За даними Національного банку Польщі у 2015 році, 80% українців планували своє перебування у Польщі терміном до одного року.

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У 2020 році більшість (52%) планували залишитися на термін понад 3 роки, а 2021 року українці все частіше залишаються у Польщі на більш тривалий термін.

Про це свідчать і дані управління у справах іноземців: близько 300 тис. українців минулого року отримали карти побуту у Польщі. Це близько п'ятої частини українців, які працюють у Польщі.

Причому у відомстві зазначили, що все частіше українці обирають триваліший період перебування замість короткострокових поїздок.

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"Очікується, що у 2022-му році ще більше українців приїжджатиме в Польщу на тривалий термін завдяки нововведенням у законі про іноземців – можливості отримувати дозволи на роботу на строк до 2 років", – зазначає експерт.

Згідно з дослідженням Gremi Personal "Пульс трудової міграції", у 2021 році 51,7% українців, які працюють у Польщі, планували або вже перевезли свою сім'ю. Це майже на 10% більше, ніж у 2020 році.

При цьому 46,4% українських працівників заявляли про подальші інтеграційні наміри залишитись у Польщі.

Що ще приваблює українців?

Залучає українців і той факт, що польський уряд підтримує українські сім'ї, які мають дозвіл на проживання в Польщі з доступом до ринку праці та включає їх у низку сімейних програм.

З 2019 року громадяни України можуть щомісяця отримувати 500 злотих (близько 3600 грн.). допомоги на кожну дитину в рамках програми "Сім'я 500+" або 300 злотих дотацій на школярів за програмою "Добрий старт".

Крім цього, офіційно оформлені та легально перебувають у Польщі українці можуть розраховувати на отримання пільг, компенсацій та пенсійного забезпечення завдяки ратифікованій двома країнами угоді.

Кого можуть депортувати із Польщі

Віце-президент агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська розповіла, що перевіряють усіх іноземців ще на кордоні.

Польські прикордонники пробивають запрошення на роботу у своїй базі. У цій країні нелегалами вважаються іноземці, які не мають:

візи чи картки побуту – дозволи на тимчасове проживання;

дозволу на роботу;

а також, якщо реальна робота не співпадає з вакансією у запрошенні.

"Сьогодні" також писали, скільки заробляють наші співвітчизники у Польщі та розповідали реальну історію заробітчанина.