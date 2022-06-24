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Українці більше не купують техніку? Що сталося з популярними товарами

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 14:22
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Розповідаємо, як змінився попит, асортимент та ціни на побутову техніку та електроніку під час повномасштабної війни
Що сталося з цінами на техніку в Україні
Що сталося з цінами на техніку в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни в Україні різко здорожчала техніка. За деякими оцінками зростання вартості відбулося на 12-20%.

Про те, як змінився попит та у чому причини здорожчання, у інтерв'ю Forbes розповів директор мережі магазинів "Фокстрот" Олексій Зозуля.

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Попит впав удвічі, стабільного ринку вже не існує

У багатьох мережах працюють лише частини магазинів. Деякі взагалі не зможуть відкритися через бойові дії. І стабільного ринку, за словами Зозулі, вже не існує.

"У цілому попит впав удвічі. Є такі категорії, які впали катастрофічно, але є такі, котрі втрималися, ба й збільшили продажі. До прикладу: в березні продажі телевізорів знизилися до 70%, неактуальною на той момент була вбудована побутова техніка", – зазначив очільник компанії.

Водночас різко зріс попит на павербанки, аксесуари для смартфонів, дрібну побутову техніку тощо через те, що волонтерами чи вимушеним переселенцям потрібні були ці товари для армії та швидкого облаштування побуту.

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Надто складною через бойові дії стала і логістика. Вона помітно здорожчала, зокрема через ціни на пальне. Крім того, компанії несуть втрати через обстріли та руйнування складів. Загалом це все складається у картину, де ціни на побутову техніку й електроніку для населення зросли. Хоча і не так сильно, як могли б.

"З початку війни ціни зросли десь на 12–20% в Україні. Якби не рішення про критичний імпорт, вони зросли б значно більше. Бо саме скасування мита частково компенсувало валютні ризики, вартість логістики, яка зросла просто колосально", – пояснив Зозуля.

Зменшився і асортимент. Морські порти, через які проходило 70% товарів, заблоковані. Дещо було втрачене, а для більшого імпорту не вистачає потужностей і каналів.

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Попри все зараз на ринку помітне пожвавлення, оскільки українці поступово повертаються з-за кордону та починають більше купувати. За словами Зозулі, споживачі стали менш чутливими до сервісу. А от скільки триватиме така ситуація, залежить і від перебігу війни, і від економічного стану, і від настроїв та купівельної спроможності людей.

Українці можуть відчути дефіцит скла

Як ми розповідали раніше, основними постачальниками скла для вікон до повномасштабної війни були Росія та Білорусь.Тепер виробники змушені шукати нові джерела постачання, здебільшого в Європі.

Але очікувано, ціни будуть вищими. Вартість продукції на ринку вже стрімко зросла: якщо ще в квітні середня вартість квадратного метра віконного скла становила 270-320 грн, то зараз його продають по 300-600 грн за кв.м, інколи ціни сягають 750 грн і вище.

За попередніми підрахунками, лише в центральну частину України необхідно постачати до 290 тис. кв.м скла на місяць. Особливо скло буде потрібне під час відбудови зруйнованих окупантами будинків. Проте за прогнозами, якщо постачання з ЄС буде налагоджене, то дефіцит буде не таким відчутним.

"Сьогодні" також писали про те, як і чому подорожчала гречка, і чи є надія на здешевшання, та що таке інфляція, і як вона впливає на наші витрати.

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