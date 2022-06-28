Українців чекає дефіцит ліків? Що буде з поставками під час війни

Експерти розповіли, чого чекати на фармацевтичному ринку в Україні найближчим часом

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна може серйозно змінити ситуацію з цінами та доступністю ліків. Вже у червні ціни на аптечну продукцію, за попередніми підрахунками, зросли на 20%.

Про те, чому так сталося і що буде далі, розповіли експерти UBR.ua

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За словами генерального директора "Тева Україна" Дмитра Спіцина, його компанія продовжує продавати препарати за ціною, що була зафіксовано ще у середині лютого.

Те саме заявили і у вітчизняного виробника "Дарниця", але лише у два перші місяці війни, а потім, через серйозне подорожчання вартості сировини та логістики, ціни довелося підняти.

У компанії заявили, що подальша ситуація залежатиме від ситуації з доларом та бензином. Вітчизняні виробники зіткнулися ще й з нестачею пакувальних матеріалів.

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Чи буде дефіцит ліків?

За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, що через активні воєнні дії на території Київської та Харківської областей, знищено більш ніж 20% від усіх складів із особливим температурним режимом.

Проте глобального дефіциту на фармацевтичному ринку найближчим часом експерти не прогнозують. Справа в тому, що в Україну надходить велика кількість медикаментів, як за рахунок гуманітарних вантажів, так і імпортних фармкомпаній.

Наприклад, у німецькій компанії Bayer заявили, що вже налагодили нову логістику і стверджують, що ціни на деякі свої позиції не тільки не піднімали, а й знизили.

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Що буде із цінами найближчим часом?

На жаль, представники компаній не стали називати конкретних цифр та можливих цінових коливань.

У Pro-Consulting зазначили, що найближчим часом на зростання цін на ліки вплинуть девальвація гривні, збільшення собівартості та транспортування продукції.

Якщо говорити про вітчизняних виробників, то по них вдарять витрати, пов'язані з активними бойовими діями.

"З проблемами можуть зіткнутися також люди, яким необхідні вузькоспеціалізовані ліки з Росії, проте їх з високою ймовірністю можна буде замінити препаратами з інших країн. Частка російського імпорту у фармацевтичній продукції у 2021 році не перевищувала 0,5%", – зазначили у Pro- Consulting.

Дефіцит ряду критично важливих препаратів (інсулін або Л-тироксин) вдалося компенсувати, зазначають аналітики У тому числі, за рахунок великої кількості мешканців, які виїхали за кордон та постачання гуманітарної допомоги.

"Сьогодні" раніше писали, який дефіцит чекає на українців та розповідали, без яких продуктів залишаться росіяни.