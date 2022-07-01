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Українців у липні чекає ще більше нововведень – до чого варто підготуватися кожному

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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1 липня, 05:40
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Розповідаємо про те, до яких змін підготуватися українців з наступного місяця
Коротко про нововведення липня в Україні
Коротко про нововведення липня в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Початок липня принесе українцям чимало змін у різних сферах – від соціального забезпечення та цін на продукти до "євроблях" та залізничних перевезень.

Редакція "Сьогодні" підготувала добірку про те, до чого варто підготуватися громадянам з 1 липня.

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Збільшення пенсій

За інформацією Пенсійного фонду України, відповідно до законодавства, з 1 липня зросте прожитковий мінімум на 93 грн (з 1934 до 2027 грн) для осіб, які втратили працездатність, а разом з ним буде й підвищення пенсій.

Мінімальна пенсія за віком становитиме 2027 грн (+93 грн), мінімальна пенсія шахтарів – 6081 грн (+279 грн), мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 4054 (+186 грн).

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій зростуть на 195-604 грн:

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  • І група інвалідності – з 12571 до 13175,50 грн;
  • ІІ група інвалідності – з 10153,50 до 10641,75 грн;
  • ІІІ група інвалідності – з 6962,40 грн до 7297,20 грн;
  • учасники бойових дій – з 4061,40 до 4256,70 грн.

Ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни піднімуть виплати на 9,3-46,5 грн. Водночас виплати жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань зростуть на 23,25-46,5 грн.

На 32,55 і 37,2 грн зростуть пенсії за особливі заслуги перед Україною – до 709,45 та 810,8 грн. Надбавка почесним донорам зросте на 11,50 грн – з 239,30 до 250,80 грн. Також на 930 грн збільшиться максимальний розмір пенсії, яка становитиме 20 270 грн.

Нові тарифи на Укрпошті

Із 1 липня Укрпошта підвищує вартість доставки посилок. Послуга подорожчає, оскільки витрати на логістику в компанії також зросли.

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Доставити посилку Україною стане дорожче на 14%, а в межах області – на 13%. Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн, замість 65 грн.

Послуга "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% для пересилки в межах області та на 16% – у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня вартість буде на рівні 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи". При цьому вартість міжнародних відправлень не змінюється.

Реєстр руйнувань

У липні в Україні запустять в роботу реєстр руйнувань, через який громадяни зможуть подати заяви про пошкоджене під час війни майно. За словами заступника міністра інфраструктури Анатолія Комірного, запустити повний функціонал мають до середини липня.

Завдяки реєстру, не лише фізичні особи зможуть реєструвати факти знищення нерухомості, а й органи місцевого самоврядування публікуватимуть результати обстеження конкретних місць.

Очікується, що реєстр стане інструментом для захисту українцями своїх прав у міжнародних судових інстанціях.

Укрзалізниця збільшує тарифи

У перший день липня Укрзалізниця має розпочати планову індексацію тарифів. Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури №441, змінилися коефіцієнти на перевезення залізницею вантажів і пов’язані з цим послуги.

За новим розрахунком, тарифи на усі види вантажів зростуть одразу на 70%, попри те, що у 2021 році вже здійснювали підвищення цін. Бізнес-середовище такого кроку не оцінило та обурилось одностороннім рішенням в умовах війни.

В Укрзалізниці пояснили це тим, що компанія зазнала шалених втрат під час війни, а вантажні перевезення впали майже у 3 рази. Щоб компенсувати збитки, вирішили підняти тарифи.

Інші зміни

Раніше ми розповідали про те, що з 1 липня в Україні збільшиться розмір аліментів на дитину, з огляду на підвищення прожиткового мінімуму. Подорожчає й оформлення автоцивілки, але розміри страхових виплат також суттєво зростуть:

  • зі 130 до 160 тис. грн за шкоду, завдану майну;
  • із 260 до 320 тис. грн за шкоду життю і здоров’ю.

30 червня був останнім днем, коли українці могли за "нульовим розмитненням" ввезти в Україну авто з Європи. Із 1 липня за розмитнення "євробляхи" знову доведеться платити ввізне мито та акциз, попри інші обов’язкові витрати.

Із 24 липня в сервісних центрах МВС по-новому видаватимуть водійські права, а власники усіх транспортних засобів зможуть замовити платні номерні знаки.

Окрім цього, "айкоси" та подібні пристрої тепер будуть прирівнювати до тютюнових виробів, тож на них зміниться акциз та розмір максимальних роздрібних цін. Водночас із 11 липня набирає чинності антитютюновий закон, за яким передбачені штрафи за куріння "айкосів" у публічних місцях.

"Сьогодні" раніше розповідали, чого очікувати з 1 липня українцям у Польщі, Австрії та Ізраїлі, а також писали про те, де громадяни України за кордоном зможуть оформити паспорти.

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