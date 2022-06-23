Українців із зруйнованим житлом чекає важливе нововведення – що зміниться у липні

Розповідаємо, як це нововведення допоможе українцям у міжнародних судових інстанціях

У липні буде запущено в роботу реєстр руйнувань / Фото: Getty Images

В Україні вже у липні запустять у роботу реєстр руйнувань, через який фізособи подаватимуть заяви про пошкоджене під час війни майно.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури Анатолій Комірний під час пресконференції в агенції "Інтерфакс-Україна".

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"Зараз ми розробляємо реєстр руйнувань, у середині липня запустимо повний функціонал – не лише подання фізособами заявок про шкоду, а й можливість додавання результатів обстеження органами місцевого самоврядування", – сказав Комірний.

За його словами, реєстр стане інструментом для того, щоб українці могли захищати свої права в міжнародних судових інстанціях.

Компенсація за ремонт житла

Якщо житло не зруйноване, але все одно пошкоджене внаслідок воєнних дій, українці отримуватимуть компенсацію всіх витрат на ремонт.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін вже найближчим часом почне фіксацію завданих збитків, а виплачуватимуть компенсацію з заарештованих російських активів.

Шмигаль підкреслив, що компенсації розпочнуться, як тільки ці активи будуть передані Україні західними партнерами. Міністр розповів, що він уже дав доручення Мінрегіону створити єдиний документ, де фіксуватимуть збитки щодо кожного окремого будинку.

"Сьогодні" писали, як відновлюватимуть постраждалі українські міста і чи зможуть українці зі зруйнованим житлом отримати квартиру в іншому місті.