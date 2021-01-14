Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує вплив

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до виробників і постачальників телевізорів, медіаплеєрів, а також смартфонів та інших сучасних пристроїв, які дозволяють використовувати спеціальні програми для прийому і перегляду медіаінформації з використанням інтернету, з наполегливим проханням якомога швидше відмовитися від постачань такої техніки з Росії.

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Про це повідомляється на сайті регулятора в четвер, 14 січня.

Нацрада також просить виробників і постачальників цього обладнання відмовитися від ввезення в Україну техніки, виробленої для реалізації і використання в Росії.

Регулятор нагадав, що уряд країни-агресора 31 грудня 2020 року затвердив перелік програм, які мають бути попередньо встановлені на окремі види техніки. Зокрема, Нацрада побоюється того, що на телевізори з функцією Smart TV та їхні аналоги будуть встановлені програми для перегляду низки телеканалів і сервісів, заборонених для поширення в Україні.

Нацраду також непокоїть, що на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені в Росії, або вироблені для реалізації та використання на її території, будуть встановлені додатки від компаній, які підпадають під санкції на території України.

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"Ми звертаємося до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців також припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені канали чи користуватися забороненими сервісами, під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачеві", – наголошується в повідомленні Нацради.

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Регулятор також звернувся до Кабінету міністрів та РНБО з проханням докласти зусиль для запобігання постачанням такої техніки в Україні.

"Інакше це призведе до створення додаткових ризиків для громадського спокою, посилить інформаційний вплив держави-агресора, дасть новий поштовх розвитку піратства в Україні", – вважають у Нацраді.

Нагадаємо, в лютому-2020 Нацрада з телебачення заборонила ретрансляцію трьох російських телеканалів – "Єврокіно", "Топшоп ТВ" і "Зоопарк".

Також нагадаємо, що регулятор 2020 року заборонив ввезення в Україну з Росії низки книг через пропаганду держави-агресора і комуністичного тоталітарного режиму та його символіки.

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