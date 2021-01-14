Русский
$ 27,97
34,04
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Українців просять не купувати телевізори та смартфони з Росії: агресор нарощує вплив

14 січня, 14:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кабмін та РНБО мають запобігти постачанням такої техніки в Україну

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до виробників і постачальників телевізорів, медіаплеєрів, а також смартфонів та інших сучасних пристроїв, які дозволяють використовувати спеціальні програми для прийому і перегляду медіаінформації з використанням інтернету, з наполегливим проханням якомога швидше відмовитися від постачань такої техніки з Росії.

Реклама

Про це повідомляється на сайті регулятора в четвер, 14 січня.

Нацрада також просить виробників і постачальників цього обладнання відмовитися від ввезення в Україну техніки, виробленої для реалізації і використання в Росії.

Регулятор нагадав, що уряд країни-агресора 31 грудня 2020 року затвердив перелік програм, які мають бути попередньо встановлені на окремі види техніки. Зокрема, Нацрада побоюється того, що на телевізори з функцією Smart TV та їхні аналоги будуть встановлені програми для перегляду низки телеканалів і сервісів, заборонених для поширення в Україні.

Нацраду також непокоїть, що на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені в Росії, або вироблені для реалізації та використання на її території, будуть встановлені додатки від компаній, які підпадають під санкції на території України.

Реклама

"Ми звертаємося до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців також припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені канали чи користуватися забороненими сервісами, під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачеві", – наголошується в повідомленні Нацради.

В тренді
Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Регулятор також звернувся до Кабінету міністрів та РНБО з проханням докласти зусиль для запобігання постачанням такої техніки в Україні.

"Інакше це призведе до створення додаткових ризиків для громадського спокою, посилить інформаційний вплив держави-агресора, дасть новий поштовх розвитку піратства в Україні", – вважають у Нацраді.

Нагадаємо, в лютому-2020 Нацрада з телебачення заборонила ретрансляцію трьох російських телеканалів – "Єврокіно", "Топшоп ТВ" і "Зоопарк".

Також нагадаємо, що регулятор 2020 року заборонив ввезення в Україну з Росії низки книг через пропаганду держави-агресора і комуністичного тоталітарного режиму та його символіки.

Реклама

Про те, як дивитися закодовані канали – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

телебачення покупки телевізор смартфони продажі торгові мережі Нацрада з телерадіомовлення

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що буде з курсом долара до старого Нового року
Що буде з курсом долара до старого Нового рокуЕкономіка
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимоЕкономіка
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українцівНовини ЖКГ
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного року
Інвестують і змінюються: що буде з цінами на квартири поточного рокуНерухомість
Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти